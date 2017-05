Putyin zord motorosai

Kisebb felhajtással, mint két éve, de harmadszor is végigmotorozták Vlagyimir Putyin kedvenc motorosai Közép-Európát, hogy Varsón, Budapesten, Pozsonyon és Prágán át végül május 9-én Berlinben koszorúzzanak a második világháború befejezésének ünnepén. Az Éjszakai Farkasok orosz állampolgárságú tagjai ugyan ezúttal sem juthattak be az EU-ba Lengyelországon keresztül – Ukrajnán át nem is tettek próbát, hogy onnan a szlovák vagy a magyar határra menjenek –, de a már lengyel, cseh és szlovák, szerb, macedón, bolgár, ukrán, lett, sőt, német és ausztrál csoportokkal rendelkező Kreml-párti klub célja így is teljesült.

Hardcore szoft póver

Ezúttal egyébként a lengyelek kicsit bizonytalankodtak, Bresztnél először beengedték az orosz motorosokat is, végül a határtól néhány száz méterre mégis visszafordították őket, egy ember kivételével, aki a saját bevallása szerint nem tagja a klubnak, amelynek vezetői ellen az EU és az Egyesült Államok is beutazási tilalmat és egyéb szankciókat vezetett be, miután aktívan kiálltak a Kreml orosz annexiója és a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok támogatása mellett. Nem véletlen, hogy B-tervet elővéve a visszafordított motorosok végül a krími Szevasztopol felé vették az irányt.

A motorosok és Vlagyimir Putyin kapcsolata a kezdetektől a Krímhez kötődött: először 2010-ben tűnt fel egy trike-on az Éjszakai Farkasok szevasztopoli rendezvényén. Innentől kezdve a klub rendszeres vendége volt az elnök – aki 2008 és 2012 között épp kormányfőként gyakorolta a hatalmat, ezután helyet cserélt az átmeneti elnökséget lojálisan végigasszisztáló Dmitrij Medvegyevvel. Az eleinte az elnök hazai imidzsének alakításán dolgozó szervezet karrierje azóta szépen felívelt, ma már a „'90-es években térdre ereszkedett Oroszország” felemelkedésének eszméjét is exportálják: erre szolgálnak a győzelem napi túrák, amelyeket az EU-orosz kapcsolatok miatt inkább a külföldi testvérszervezetekkel hajtanak végre.

Néhány napja Budapesten is ők jártak a Kerepesi úti temetőben, ahol az orosz követség képviselőivel együtt koszorúzták meg a szovjet katonák sírját. Ezen egyébként önmagában talán nehéz is lenne kifogást emelni, ha nem érezhetően a Kreml-propaganda szerves része volna. Persze Lengyelországban a Molotov-Ribbentrop-paktum záradéka és a katyni mészárlás ismeretében másfajta ellenérzések is lehetnek, főleg egy helyi testvérszervezettel szemben.

Pártállam-ellenességből állampártiság

Bár a szélesebb nyilvánosság előtt inkább 2010-től ismert a szervezet és vezetője, Alekszandr Zaldosztanov – akit inkább csak Sebész (Hirurg) becenéven ismernek –, az Éjszakai Farkasok története jóval előbb, 1989-ben kezdődött és valószínűleg a Putyin és az ukrajnai születésű Sebész kapcsolatai is a '80-as évekre nyúlnak vissza.

Az Éjszakai Farkasok a Szovjetunió végnapjaiban egyértelműen a fennálló renddel szembeni, nyugatias stílust hirdető életérzés alapján jött létre. Ezért kissé komikus hallgatni a ma már 54 éves Sebészt, amikor eltűnt hazája, a Szovjetunió elmúlása felett kesereg és az orosz és az ukrán nép egységét hangoztatva nagyorosz eszmék mellett áll ki vagánysággal vegyített patetikus beszédeiben.

Az Éjszakai Farkasok a Kreml kritikusai szerint jól irányítható irreguláris hadseregként is bevethető, elvégre ötezer tagja van, akik közül többen bevallottan részt vettek a kelet-ukrajnai harcokban, megépítették az első barikádokat a későbbi szeparatista Luganszkban, őrjáratokat szerveztek Harkivban, Odesszában, a Krímben, ahol az egyoldalúan kikiáltott függetlenséget megalapozó népszavazás lebonyolításakor is jelen voltak. Megszervezték az Antimajdant, nevéből is láthatóan kifejezetten azért, hogy megakadályozzák az ukrajnaihoz hasonló – a röviden csak Majdannak nevezett kijevi főtérről indult –, nyugatról irányított, „színes forradalmakat”, melyek célja a „fennálló törvényes rend megdöntése”.

Humanitárius konvojok megszervezésében is részt vett a Sebész, bár az ukrán fél ellenőrzése nélkül, Oroszországból közvetlenül a szakadár területekre jutó szállítmányok tartalma Kijev szerint inkább a szeparatistákat, semmint a lakosságot segítette.

Szovjet cowboy

A „Sebész” eredetileg „ Fogorvos ” néven kezdte motoros karrierjét, még a nyolcvanas évek elején. Az akkor 19 éves fiatalember szülei és testvérei is orvosok voltak, állítólag ő maga is fogorvosként és szájsebészként végzett Moszkvában, és elmondása szerint egy rövid ideig dolgozott is a szakmában. De az inkább a punkos, legkevésbé sem szovjetkonform szubkultúrában ismert fiatalember – aki a széteső szovjet társadalomról szóló filmben is megjelent egy rövid snittre – a szovjet állampolgárokhoz képest szokatlanul nagy mozgásteret kapott.

1985-ben egy nyugat-berlini nőt vett feleségül és le is telepedett a városban, ahol kidobóként is dolgozott a Sexton klubban – ilyen néven később maga is létrehozott egy moszkvai helyet.

Bizonyíték nincs rá, de a nyugat-berlini határt könnyedén átlépő 23-24 éves fiatalember a gyanú szerint a KGB beszervezett ügynöke is lehetett. Méghozzá épp abban az időben, 1985 és 1990 között, amikor a drezdai szovjet barátság kultúrháza vezetőjeként KGB-s szolgálatot teljesített az NDK-ban Vlagyimir Putyin is. Találgatások vannak arról, hogy a Sebész az NDK-ból kivonuló szovjet csapatoktól könnyen megszerezhető fegyverekhez segíthette hozzá a nyugat-berlini motoros klubokat, és arról is, hogy ekkoriban találkozhatott a nála tíz évvel idősebb Putyinnal is.

A Sebész azonban ilyenről sosem beszélt, elmondása szerint 2010-ben hívta fel őt váratlanul a miniszterelnökség azzal, hogy Putyin meglátogatja az Éjjeli Farkasokat. „Először én is bizalmatlan voltam: ugyan miért érdeklődik így irántunk a kormányfő?... Tudja, van az az érzés, amit a hivatalnokok igyekeznek kiváltani az emberből a viselkedésükkel, alá akarnak rendelni. De amikor ő kiszállt a limuzinból, nyújtotta a kezét, hogy Szervusz Szása, éreztem, hogy semmi ilyesmiről szó sincs. Az tényleg egyszerűen azt jelentette, hogy Szervusz Szása” – idézte fel Putyinnal való találkozását a Szobeszednyiknek.

Hazafias vállalkozás

Azt a Sebész is elismerte, hogy több motorosban ellenérzést keltett a kialakuló barátsága Putyinnal, mert ellentétes volt a hatalomtól is független szabad motorosok eszméjétől. Tőle azonban nem volt idegen a politikusokkal való barátkozás, klubjában is megfordultak ismertebb politikusok, az elnyűhetetlen populista, kremlpártian ellenzéki Vlagyimir Zsirinovszkijtól a jelenlegi kormányfőhelyettes Dmitrij Rogozinig.

A klubbal a Sebész mindinkább a patriotizmus, a szovjetnosztalgiával vegyes nagyorosz büszkeség hirdetőjévé vált. Az általa isteni ajándéknak tekintett Putyin rendszeressé vált látogatásai tették fel a koronát a Sebész karrierjére: ezután államfői kitüntetésekkel halmozta el az elnök az ifjúság hazafias neveléséért, a terrorizmus elleni fellépéséért – kitüntette Ramzan Kadirov csecsen elnök is – és jöttek a pótolhatatlan állami támogatások az ötezer fősre nőtt klubhoz.

Az egyik legnagyobb ajándék az a Szevasztopol melletti 266 hektáros terület volt, amelyet a maghatározott piaci ár – nagyjából hétmilliárd forint – ezredrészéért kapott bérbe a klub, „az extrém sportok hazafias központjának” létrehozására. Erre alig egy évvel azután került sor, hogy a Krímet Oroszország magához csatolta. Ehhez képest aprópénz az az 56 millió rubel – kb. 250 millió forint – amit a klub – és a szintén Sebész vezette Motoros Szövetség – szűk két év alatt kapott állami forrásokból különböző rendezvények megszervezésére.

„25 éve dolgozunk eszméinkért, függetlenül attól, hogy kapunk-e rá támogatást vagy sem” – ismerte el a Sebész az állami korrupció felderítésén dolgozó ellenzéki Alekszej Navalnij által nyilvánosságra hozott adatot.

Motoros volt, az is maradt

Bár a sajtóvisszhangja nagy, és elég nagy tömegeket is képes megmozgatni, május 9-én különösen jól jön, hogy valójában nem lett igazán nagy játékos a Sebészből. A motorosklub és a hozzá köthető vállalkozások nem emelték őt a milliárdos oligarchák szintjére és az elnök barátsága még csak egy jobb olajvállalati igazgatótanácsi helyhez sem juttatta a Sebészt – derült ki a Znak.ru elemzéséből.

Az Éjszakai Farkasok tagjaira építő az őrző-védő üzletágat Umar Kremljov felügyeli, akit idén az orosz bokszszövetség elnökévé választottak. A motoros alkatrészek forgalmazásával, ékszerüzlettel, élelmiszer-nagykereskedelemmel foglalkozó Kremljov mellett az Éjszakai Farkasok regionális szervezeteinek vezetői is inkább kis- és középvállalkozók, akik autójavítással, autóvezetés-oktatással, áruszállítással foglalkoznak. Talán a Sebész orvosmúltja okán akad néhány olyan regionális vezető, aki egészségügyi eszközök forgalmazásával foglalkozik.

Az Éjszakai Farkasok hallatán azért nem remeg meg a térde az igazságszolgáltatásnak sem. A Sebésznek akad problémája azzal az utakon, hogy sisak nélkül motorozik, de beszédesebb a csoport 2012-es összetűzése a rivális – és jóval kevésbé ismert – Három út nevű klubbal Moszkva közelében. Az utóbbi klub tagja egy lövéssel megölte az egyik éjszakai farkast, de a bíróság gyilkosság helyett csak aránytalan önvédelemért ítélte el a férfit, így előzetes letartóztatását beszámítva az ítélet után azonnal szabadult.

Borítókép: Georg Hochmuth / AFP.