Gyomorszorító, sokkoló riportot közölt a CNN a vegyifegyveres támadásról

Túlzás nélkül médiatörténeti riportot közölt a CNN az április 4-én Szíriában történt vegyifegyver-támadás civil áldozatairól. A nagyjából nyolcperces videó kíméletlenül, naturálisan mutatja, milyen következményei vannak egy ilyen támadásnak. A felvételeken többek közt haldokló, méreggel telített tüdejükkel utolsó lélegzeteiket kapkodó gyerekek láthatók – gyomorszorító élmény, és a képek jó eséllyel sokáig kísértik még a nézőt.

A halál bemutatása a média híranyagaiban mindig is ellentmondásos téma volt – erről több alkalommal is írtunk –, és brutalitásával a CNN riportja is egészen biztosan heves vitákat fog kelteni. Ennek elébe is megy az anyag szerkesztője, Clarissa Ward, és egy külön videóban magyarázza el, miért hozzák nyilvánosságra a felvételeket. Ward szerint a háborús bűncselekmény és az emberiesség elleni bűntett sok ember számára elvont fogalmak, hiába hallják sokszor a híradókban. A szerkesztő úgy véli, mindenkinek tudnia kell és meg kell értenie, mit jelentenek valójában ezek a szavak, mert akkor tudja igazán felemelni a szavát a háborús bűntettek ellen – ezért publikálta a CNN a megrázó videót.

A – természetesen erősen 18+ kategóriás – riportot ide kattintva lehet megtekinteni, de tényleg csak azok tegyék meg, akik felkészültek nagyon megrázó felvételekre. A támadás valószínűleg szaringázzal vagy valami ehhez nagyon hasonló hatású gázzal történt. A szarin szörnyű károsodásokat okozó idegméreg, ami a bőrön keresztül is felszívódik. Hatására légzési nehézség, nyáladzás jelentkezik, majd a kontroll elvesztése testi funkciók felett, hányás, izomrángások és -görcsök, végül fulladásos halál. Ez látható a CNN riportjában.

A vegyifegyver-támadás április 4-én reggel történt Szíria északnyugati részén, Idlib tartományban. A felvételek Han Sejkun városában készültek, ahol 92 ember halt meg, köztük több tucat gyerek. A nyugati világ felháborodott, a Fehér Ház és az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is Bassár el-Aszad szíriai elnököt és a damaszkuszi kormányt tette felelőssé a feltételezett gáztámadásért. Damaszkusz tagadta a vegyifegyver bevetését, az Aszad oldalán álló oroszok pedig azt állították, hogy valóban támadtak ott szíriai gépek, de a gáz egy olyan „terroristabázis” bombázásakor szabadult fel, amelyben iraki militánsok számára gyártottak aknákat. Az amerikaiak által indított vizsgálat később azt állapította meg, hogy az oroszok tudtak a vegyifegyver bevetéséről, és egy orosz drón végig megfigyelés alatt tartotta a támadás célpontját, majd azt a kórházat, ahová az áldozatokat szállították.

Donald Trump gyors válaszcsapásként április 7-én 59 Tomahawk rakétát indított egy szíriai légibázis ellen, gyakorlatilag megsemmisítve azt. A csapást bejelentő televíziós beszédében az amerikai elnök azt mondta, az a bázis volt a célpont, amelyről a vegyifegyver-támadást indították, feltehetően a szíriai kormányerők. Trump feldúltan nyilatkozott, és megemlítette a meggyilkolt gyerekeket. A válaszcsapás, illetve az oroszok vélhető érintettsége az ügyben jó időre mélypontra küldte az orosz-amerikai viszonyt.