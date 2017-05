Az FBI Comey kirúgása után is folytatja az orosz vizsgálatát

Folytatódik az FBI vizsgálata az elnökválasztást érintő orosz beavatkozások és Donald Trump kampánycsapatának esetleges orosz kapcsolatainak ügyében, mondta az FBI igazgatói feladatait átmenetileg ellátó Andrew McCabe szenátusi meghallgatásán. Szerinte erre nem lesz hatása annak, hogy Trump kedden váratlanul kirúgta James Comey-t, az FBI igazgatóját, írja a BBC.

McCabe azt ígérte, hogy nyilvánosan jelezni fogja, ha bármilyen politikai beavatkozást észlelne a jövőben, és nem fognak beszámolni menet közben a Fehér Háznak a vizsgálat állásáról. McCabe a meghallgatásán azt mondta, hogy Comey széleskörű támogatást élvezett az FBI-on belül, miközben a Fehér Ház korábban azzal is érvelt, hogy a volt igazgató elveszítette beosztottjai bizalmát.

Az FBI élén álló James Comey volt az Obama-adminisztráció utolsó vezető beosztású embere, akit Trump megtartott elnöksége után. Menesztése nem lett volna meglepő három hónapja, most viszont sokak szerint a Watergate óta példátlan lépésként vonulhat be a történelembe.

Szerdán több lap is arról írt, hogy Comey éppen múlt héten kért több forrást az igazságügyi minisztériumtól az orosz vizsgálathoz. Az igazságügyi minisztérium egyik szóvivője viszont tagadta, hogy ilyen történt volna. Comey kirúgásának hátteréről, valamint lehetséges okairól ebben a cikkünkben olvashat bővebben.

Különleges ügyészt követelnek

Comey váratlan kirúgása rengeteg bírálatot váltott ki, a demokraták mellett republikánusok részéről is. A demokraták azt követelik, hogy egy különleges ügyész vegye át a vizsgálatot. Közben húsz szövetségi állam legfőbb ügyésze követelte független bizottság felállítását az elnökválasztást érintő orosz beavatkozás kivizsgálására.

A Fehér Ház először azt állította, hogy Comey-t azért küldték el, mert nem megfelelően kezelte Hillary Clinton emailbotrányának ügyét, és az igazságügyi minisztériumban összeállított jelentésre hivatkoztak. Mike Pence alelnök is arról beszélt, hogy Trump az igazságügyi minisztériummal egyeztetve, Rod Rosenstein miniszterhelyettes javaslatára döntött.

Rosenstein egy beszámolóban azt írta, hogy Comey súlyos hibákat követett el. Viszont a miniszterhelyettes a Politico és több lap szerint állítólag azzal fenyegetőzött, hogy lemond, ha a Fehér Ház az ő beszámolójával akar érvelni, és nem hangsúlyozza, hogy Trump döntése volt Comey elküldése.

Trump: Ez az én döntésem

Sarah Huckabee Sanders helyettes fehér házi szóvivő csütörtökön már azt hangsúlyozta, hogy Trump november 9-e óta gondolkozott Comey leváltásán. Trump pedig egy csütörtöki interjúban megismételte, hogy bármilyen minisztériumi javaslattól függetlenül is le akarta váltani Comey-t, és kiemelte, hogy személyesen ő hozta meg a döntést.

Trump arra is utalt, hogy Comey-nak szerinte feltűnési viszketegsége volt, míg szerdán a Fehér Házban Henry Kissingerrel találkozva azt mondta, a volt miniszternek azért kellett mennie, mert „nem végezte jól a munkáját."

Trump azt is elmondta az NBC Newsnak adott interjúban, hogy korábban megkérdezte Comey-tól, hogy a vizsgálatok őt is érintik-e. Erre Comey azt felelte, hogy őt személyesen nem vizsgálják, és Trump szerint a volt FBI-igazgató ezt háromszor is megerősítette neki.