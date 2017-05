Még mindig úgy csinál a kormány, mintha nem értené, mi a baja a norvégoknak

Folytatódik a norvég-magyar kötélhúzás - írja a Magyar Idők a Norvég Alap pénzei körül kialakult helyzetről. Ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a kormány nem akarja, hogy a norvégok úgy költsék el a pénzüket Magyarországon, ahogy akarják, hanem úgy, ahogy az a magyar kormánynak tetszene.

Az ügy előzménye, hogy leállhat a Norvég Alap Magyarországon, mivel a norvég kormány számára elfogadhatatlan, hogy ügynöknek minősítsék az általuk támogatott civileket, és hogy a kormány vétójogot akar magának az alap 65 milliárd forintos elosztása felett.

A Magyar Idők most azt írja, a magyar kormány célja, hogy "a teljes civil világ részesülhessen a norvég civil alap pénzeiből, ezért ragaszkodik hozzá, hogy beleszólása lehessen annak a pályázatnak a kiírásába, amelynek alapján kiválasztják a pénzek alapkezelőjét" - ezt a lapnak Perényi Zsigmond, a Miniszterelnökség nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára.

Perényi arról is beszélt, hogy magyar kormány megegyezésre törekszik a Norvég Alap és az EGT Alap 2014-2021-es ciklusának támogatása ügyében, de "nem minden áron". Ha sikerül megegyezni a részletekben, akkor a 2014-2021-es ciklusban 214,6 millió eurót kaphat Magyarország, 107,5 milliót a Norvég Alapból és 108,9 milliót az EGT Alapból - ez utóbbinak minimum 10 százalékát kell a civil alapnak juttatni.

Arra a kérdésre, hogy a tárgyalópartnerek felfüggeszthetik-e az alap működését, Perényi Zsigmond azt mondta, hogy ezt nem tehetik meg olyan könnyen, mert komoly és jól megtérülő gazdasági előnyökhöz jutnak azért cserébe, hogy támogatást nyújtanak. Perényi szerint "fontos tehát hangsúlyozni, hogy nem jószántukból adják ezeket a pénzeket".

A tizenöt országból, amely részesül az alapok támogatásaiból, Magyarország a harmadik legnagyobb összeget kapja. "Egyébként semmiről nem vagyunk lemaradva, mert eddig csak öt ország állapodott meg velük a tizenötből" - jegyezte meg a helyettes államtitkár.

Perényi egyébként egy nagyon vicces dolgot is mondott a lapnak, persze ha komolyan gondolta, akkor az nem is olyan vicces. Azt mondta, hogy a kormány közpénznek tekinti a norvégok pénzét, ami végülis igaz, hiszen a norvég adófizetők pénze, de ilyenkor akaratlanul is az újságolvasó eszébe jut, hogy Magyarországon a közpénz gyakran elveszíti közpénz jellegét.

Így szólt Perényi nyilatkozata: "a magyar kormány soha nem mondta azt, hogy bele szeretne szólni magába a pénzosztásba. Ezeket a pénzeket azonban közpénzeknek tekinti, tehát abból a feltételéből nem kíván engedni, hogy beleszólása lehessen annak a pályázatnak a kiírásába, amelynek alapján kiválasztják a pénzek alapkezelőjét, amely aztán - pályáztatás révén - szétosztja a kapott támogatást."