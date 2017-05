Macron bemutatta a gondosan kiválasztott képviselőjelöltjeit

A vasárnapi elnökválasztást megnyerő Emmanuel Macron pártja kiválasztotta, és bemutatta 428 képviselőjelöltjét a június közepi nemzetgyűlési választásokra, írja a BBC.

Macron nagyon kemény feltételeket határozott meg a képviselőjelöltek kiválasztásához, csak 24-en voltak képviselők a mostani parlamentben is, ők mind a szocialistáktől érkeztek. Viszont egyetlen olyan jelöltet sem indítanak, aki már legalább három parlamenti cikluson át volt képviselő. Manuel Valls volt szocialista miniszterelnöknek így ugyan nem engedték, hogy Macron pártjának színeiben induljon, de azt is bejelentették, hogy nem állítanak jelöltet vele szemben.

52 százalék civil vonalról érkezett, és pont ugyanannyi nő van a jelöltek között, mint férfi. Richard Ferrand, Macron La République En Marche (A Köztársaság lendületben) pártjának főtitkára szerint velük az állampolgárok térhetnek vissza a politikába.

Összesen egyébként több mint 19 ezren jelentkeztek jelöltnek. Az átlagéletkor 46 év - a mostani képviselőké 60 -, a legfiatalabb jelölt 24, a legidősebb 72 éves.

A jelöltek között van Cédric Villani ismert matematikus, aki 2010-ben megkapta a Fields-érmet is munkájáért. Jelölt Jean-Michel Fauvergue rendőrparancsnok is, és szintén indul Francois Hollande egyik volt kommunikációs tanácsadója, egy volt bíró, és iskolaigazgató is.

Találtak egy olyan jelöltet is, akinek büntetett előélete van, pedig ez kizáró ok lett volna, illetve egyes felsorolt emberek tagadták, hogy indulnának a választásokon.

Macronnak még további képviselőjelölteket kell kiválasztania, mert összesen 577-en ülnek a nemzetgyűlésben.

Macron vasárnap a felméréseknél is nagyobb különbséggel, 65 százalékot szerezve győzte le Marine Le Pent. Most a legnagyobb kérdés, hogy tovább tudja-e vinni a lendületét a júniusi parlamenti választásokra is, mert ott dől majd el, hogy lesz-e többsége a törvényhozásban, ami nélkül elnökként korlátozottabbak lennének a lehetőségei.

Az elnökválasztás második fordulójában országszerte összezártak mögötte, de egy vasárnap esti felmérés szerint szavazóinak csak 39 százaléka akarja, hogy abszolút többsége legyen a nemzetgyűlésben is. A múlt héten viszont olyan poll is jött, ami alapján meglenne a pártjának a kellő többsége.