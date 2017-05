Halálos buszbaleset egy török turistaparadicsomban

A Reuters szerint 17, az AFP rövidhíre szerint legalább 20 ember meghalt, amikor egy török turistákat szállító autóbusz balesetet szenvedett a Törökország délnyugati részén lévő Marmaris nevű népszerű nyaralóhely közelében.

A buszon, ami Izmir városából indult, legalább 13-an megsérültek. A baleset okai egyelőre nem ismertek. A tévés közvetítések szerint a busz az oldalára fordulva állt meg, körülötte testek hevernek.

