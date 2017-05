Meztelen férfi garázdálkodott a pozsonyi autópályán

Egy pucér férfi garázdálkodott ma Pozsonyban az autópályán, az Eisnstein úton - írja a pozsonyi Új Szó.

A férfi a családjával indult kirándulni, de útközben összeveszett a partnerével. Leállította az autót, kiszállt, és meztelenre vetkőzött.

Ezután egy másik autó útjába állt, és egy kővel bedobta az ablakát. Az autópályán közben egy másik férfi is sétált, de ő ruhában. A férfit elfogták a rendőrök, akiknek kényszerítő eszközöket is be kellett vetniük ellene, garázdasággal gyanúsítják.

Miután ártalmatlanították, kórházba szállították.