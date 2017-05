Álhír, vagy valódi? Trumpnak tökmindegy!

A jövőben ne próbáljatok titokban infókat adni Trumpnak.

– mondta Reince Priebus, a Fehér Ház kabinetfőnöke egy nemrég lezajlott vezetőségi találkozón. A figyelmeztetés elsőre meglehetősen furcsának hangzik, azonban egyáltalán nem véletlen – derül ki a Politico cikkéből.

Priebus szavait ugyanis alig néhány nappal előzte meg az az eset, mikor K. T. McFarland, a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes főtanácsadója a Time magazin két példányának borítóját juttatta el az elnökhöz.

Az egyik a hetvenes évekből származott és a közelgő jégkorszakra figyelmeztetett,

míg a másik, 2008-as példányon a globális felmelegedés túléléséről volt szó.

Trump természetesen azonnal felháborodott a média képmutatásán, azonban a dologban volt egy apró bökkenő. A hetvenes évekből származó borító ugyanis

több éve a neten keringő hamisítvány,

amire szerencsére az elnök alkalmazottai is rájöttek és még időben szóltak Trumpnak, mielőtt nyilvánosan is hangot adhatott volna nemtetszésének.

Ez az ügy tökéletesen bemutatja, miért iszonyatosan nehéz a Fehér Házban dolgozók feladata. Az elnök szereti, ha az ötletek és meglátások szabadon áramolnak akár hivatalos, akár nemhivatalos csatornákon, ám ezek között sokszor nem tesz különbséget. Tanácsadói éppen ezért jól irányzott sztorikkal próbálják terelgetni az elnököt, vagy éppen ezeket felhasználva folytatnak hatalmi harcokat egymás ellen. Előbbi is, utóbbi is következményekkel jár, Trump ugyanis nem néz utána a dolgoknak, hanem azonnal lép.

Ez főként annak köszönhető, hogy az elnök néhány kiválasztott újságon kívül nem igazán olvas híreket és az internetet sem igazán használja, valamint, hogy könnyen feldühödik, főleg akkor, ha szivárogtatásról esik szó. Ez utóbbinak esett áldozatul Katie Walsh, aki után Trump annak ellenére is elkezdett nyomozni, hogy az ő állítólagos szivárogtatásáról íródott hír megkérdőjelezhető forrásból származott. Itt egyébként két másik esetet is fel lehet hozni:

az egyik Elliot Abrams kinevezésének megvétózása, ami gyakorlatilag azért történt, mert valaki felhívta az elnök figyelmét a férfi Trump-ellenes írásaira,

a másik pedig Trump adótervének megszületése, amit konkrétan a kampány alatt őt támogató közgazdászok véleménycikke alapján dolgoztak ki.

A Trumpnak címzett dolgok dokumentálására egyébként érvényben van egy módszer, belső információk alapján azonban nem úgy tűnik, mintha bárki is ennek megfelelően tevékenykedne. Lisa Brown, aki az előző adminisztráció alatt a Fehér Házban dolgozott ezzel kapcsolatban azt mondta, nyilvánvaló, hogy az emberek meg fogják kerülni a rendszert. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy Trump esetében erre a szokásosnál is jobban kéne figyelni, hiszen az elnök mindig annak a befolyása alatt áll, akivel utoljára beszélt, a fals, vagy egyoldalú információk pedig emiatt fatálisak lehetnek.