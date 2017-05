Nem akart hozzámenni, erőszak és gyilkosság lett a vége

Két férfit tartóztatott le az indiai rendőrség szombaton, akiket egy fiatal nő elrablásával, megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak – írja a Newsweek. Az eset óriási felháborodást váltott ki Indiában, vannak, akik felakasztanák a két tettest.

Lánykérésből gyilkosság

A húszas évei elején járó nő május 9-én tűnt el, megcsonkított holttestét szombaton találták meg az Újdelhitől nagyjából 70 kilométerre fekvő Rohtak külvárosában. A testén talált sérülések alapján arra lehet következtetni, hogy a két támadó megerőszakolta, majd meg is vagdosta a nőt, a koponyáját pedig egy téglával törhették be.

A nő egy hónappal eltűnése előtt zaklatásért jelentett egy férfit, aki – mint kiderült – az ügy egyik gyanúsítottja. A Sumit nevű férfi többször is megkérte későbbi áldozatának a kezét, aki ezt jelentette a rendőrségnek. Ezt az áldozat anyja is megerősítette, a rendőrség azonban azt állította, a panaszt végül visszavonták, miután a két fél megegyezett egymással.

Még mindig nagy a baj

A nő családja vasárnap bejelentette, a kiszabható legnagyobb büntetést kérik a két elkövető számára, de nem csak ők vannak felháborodva. Sonia Gandhi, az Indiai Nemzeti Kongresszus vezetője Twitteren fejezte ki mély megdöbbenését és felháborodását.

Még egy Nirbhaya, még egy tönkretett élet. Cserben hagyjuk a lányainkat. Mikor lesz a vége a nők elleni bűncselekményeknek? Az elkövetőket fel kellene akasztani!

– mondta Swati Maliwal Jaihind, a Delhi Nőkért Bizottság elnöke egy 2012-es esetre utalva. Ott egy 23 éves nő volt az áldozat, akit először Nirbhaya (rettenthetetlen) néven emlegettek. Annak az esetnek az elkövetőire éppen májusban mondták ki a halálos ítéletet.

A Nirbhaya-ügy egyébként több tüntetést és a nők elleni erőszakról folytatott párbeszédet inspirált nemcsak Indiában, hanem a világ más részein is. 2014-ben Narendra Modi, az indiai miniszterelnök is kiemelte ennek fontosságát első függetlenség napi beszédében. Akkor arra kért minden szülőt, ne csak a lányuktól, hanem a fiuktól is kérdezzék meg, hogy hova mennek és kivel, hiszen az erőszakolók is valakinek a gyerekei.

Mindezek ellenére 2015-ben az indiai hatóságok kicenzúrázták a BBC erről készült, India's Daughter című dokumentumfilmjét, mondván

az egy nemzetközi összeesküvés az ország hírnevének lerontására,

amiből jól látszik, hogy korántsem oldódott meg a probléma. Emellett persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a rohtaki eset egyáltalán nem egyedi – az elmúlt napokban két másikat is bejelentettek.

A belügyminisztérium által összegyűjtött adatok szintén nem festenek rózsás képet a helyzetről. A bejelentett eseteket összeszámolva 2015-ben 34 771 nő lett erőszak áldozata, de vélhetően azok sincsenek kevesen, akikről a hatóságok nem tudnak. Ennél is megdöbbentőbb azonban az, hogy ezeknek az eseteknek több mint a 90 százalékában az áldozat ismerte is az elkövetőt.