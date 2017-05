Erdogan Amerikában sem tűri, ha ellene tüntetnek

Kilencen megsérültek, két embert őrizetbe vettek a washingtoni török nagykövetség előtt azután, hogy a képviselettől indulva a török elnök testőrei ellenzéki tüntetőkre rontottak – írta a Voice of America. A tüntetés apropója Recep Tayyip Erdogan washingtoni látogatása volt, de a török elnök és Donald Trump találkozója sem volt megfelelő esemény arra, hogy a diktatúra kiépítésével vádolt Erdogan illiberális rendszerének visszafogottabb arcát mutassa a tüntetés elviselésével.

A demonstration outside the Turkish Embassy in northwest Washington led to nine people being injured, and two arrested pic.twitter.com/6SQTlQAUaa