A volt CIA-igazgatót is meghallgatják Trump vizsgálatában

Meghallgatja John Brennant, a CIA volt igazgatóját az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága, jelentették be csütörtökön. Brennant annak a vizsgálatnak a keretében idézték be, amelyet a 2016-os elnökválasztásra gyakorolt orosz befolyással kapcsolatban kezdtek meg.

A képviselőház és a szenátus hírszerzési bizottságai azt vizsgálják, befolyásolta-e Oroszroszág bármilyen módon a választásokat, és hogy Trump elnök stábja egyeztetett-e orosz tisztviselőkkel. vizsgálatot indítottak annak felderítésére, hogy Oroszország gyakorolt-e bármilyen befolyást az elnökválasztási kampányra.

A vizsgálat másik kérdése,hogy Donald Trump elnöki kampányában a stáb tagjai egyeztettek-e orosz tisztségviselőkkel. A Reuters névtelen forrásai ugyanis azt állítják, ilyen legalább 18 alkalommal történt: szerintük a Trump-kampány tagjai az utolsó hetekben e-mailben, sms-ben és telefonon is kapcsolatban álltak orosz tisztségviselőkkel és Kremlin-közeli emberekkel.

A volt CIA-igazgató kihallgatását egy nappal azután jelentették be, hogy kiderült, Trump megkérte az eddigi FBI-igazgató James Comey-t, hogy állítsa le a volt nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn orosz kapcsolatainak ügyében folytatott vizsgálatot.

Donald Trump Twitteren csak annyit tett a vizsgálathoz: ez az amerikai történelem "legnagyobb boszorkányüldözése".

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history!

Két órára rá azt is posztolta, hogy Hillary Clinton és Obama "illegális ügyeit" bezzeg nem vizsgálták ki.

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special counsel appointed!