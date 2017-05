Járókelők közé hajtott egy autós a Times Square-en

Legalább egy ember meghalt, és tizenkilenc ember megsérült csütörtökön, amikor egy autós nagy sebességgel felhajtott a járdára a járókelők közé New Yorkban, a Times Square-en. A sofőrt letartóztatták, vizsgálják, fogyasztott-e alkoholt, a szemtanúk szerint nem tűnt józannak. A környéket lezárták. Az autó pontosan a 7. sugárút és 45. utca sarkán hajtott fel a járdaszegélyre, szemtanúk szerint a menetiránnyal szemben hajtott. Végül egy lámpaoszlop és egy korlát állította meg.

Az alábbi videón az látható, ahogy a rendőrök letartóztatnak egy embert a baleset helyszínén:

Footage appears to show the moment of an arrest at the scene of the incident in #TimesSquare pic.twitter.com/RXznAqUx5D