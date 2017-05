Több mint 2000 embert mentettek meg a Földközi-tengerről

Csaknem 2300 embert mentettek ki csütörtökön a Földközi-tengerből, írja az MTI. Az olasz parti őrség szerint 12 gumicsónak és 10 uszály próbált az olasz partok felé közeledni.

A hírt először a Migration Offshore Aid Station nevű NGO közölte, írta a Reuters Twitteren. A mentést római parti őrség vezette, de segítettek az EuNavforMed európai művelet és civil szervezetek, például az Orvosok Határok Nélkül (MSF) is - ők 1330 embert vettek fel mentőhajójukra.

The Migrant Offshore Aid Station has rescued some 2,200 migrants from the sea: http://t.co/5VJWd3UcWK pic.twitter.com/rM2ZHFkuj9