Titkos felvétel került elő egy Trump mögött az oroszokat sejtő republikánus vezetőről

Titkos hangfelvétel került elő egy tavaly júniusi beszélgetésről, ahol egy republikánus vezető arról beszél a párttársainak, hogy szerinte Donald Trump akkori elnökjelölti aspiráns, azóta amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnök zsebében van – írja a Washington Post.

Erről Kevin McCarthy, a republikánusok képviselőházi vezetője beszélt egy más pártvezetőkkel folytatott magánbeszélgetésben, egy hónappal azelőtt, hogy Trump megszerezte a republikánus jelöltséget az elnökválasztásban.

Két ember van, akiknek szerintem fizet Putyin: Rohrabacher és Trump

– mondta McCarthy a 2016. június 15-i beszélgetésen. A témának akkor az adta az aktualitást, hogy éppen egy nappal korábban derült ki, hogy a feltételezések szerint orosz hekkerek törtek be a Demokrata Párt szervereire.

A jelenlévők közül néhányan nevettek a megjegyzésen, mire McCarthy tovább bizonygatta a véleményét. Paul Ryan akkori republikánus házelnök rögtön a szavába vágott, és megeskette a jelenlévőket, hogy titokban tartják a beszélgetést, és senki nem szivárogtat, hiszen "így tudhatjuk, hogy igazi család vagyunk".

McCarthy hagyományosan kritikus Putyinnal szemben, de 2016 májusában – tehát már a felvétel készülte előtt – beállt Trump mögé, és ahogy a Washington Post emlékeztet, olyan jó viszony alakult ki közöttük, hogy Trump néha csak "az én Kevinem"-ként utalt rá. Ryan sokáig Trump párton belüli kritikusa volt, de végül beállt mögé, és őt tekintik például az Obamacare leváltására írt új republikánus egészségügyi programtervezet értelmi szerzőjének.

Először Ryan és McCarthy szóvivője is simán letagadta és abszurdnak nevezte a beszélgetést a Washington Post kérdésére. Amikor a lap közölte, hogy felvételük van róla, mindketten azt mondták, McCarthy nyilván csak viccelődött, és ez minden résztvevőnek világos is volt.

A gyanús elnök és az Orbánbarát putyinista

A felvétel természetesen semmit nem bizonyít Trump vélt vagy valós orosz kötődéseiről, de kínos adalék Trump és a mögötte álló párt egyébként is ellentmondásos viszonyához. Emellett azért is rosszkor jön az elnöknek, mert az FBI éppen vizsgálat folytat ezekről az állítólagos orosz kapcsolatokról és Oroszország választási beavatkozásáról, és Trumpot kemény kritika érte, amiért múlt héten váratlanul kirúgta James Comey FBI-elnököt, a kritikusok szerint azért, hogy az orosz nyomozást hátráltassa. Ennek a gyanúnak a csillapítására szerdán az igazságügyi minisztérium különleges ügyészt nevezett ki a nyomozás élére.

A Trump oroszországi kötődéseiről szóló korábbi cikkeinket külön aktában gyűjtöttük össze:

Akták Trump és az oroszok Milyen viszonyban áll a megválasztott elnök Putyinnal, és vajon segítettek-e neki hatalomra jutni?

A másik megnevezett politikusról, Dana Rohrabacher kaliforniai republikánus képviselőről korábban már többször is írtunk, ő Putyin Oroszországának legelszántabb washingtoni pártfogója és védelmezője, aki Orbán Viktorral is találkozott Budapesten. Korábban kiderült róla, hogy a kampányát az a Paul Manafort is több alkalommal támogatta, aki korábban Trump kampánymenedzsere volt, de éppen a gyanús orosz kötődései miatt mondott le, és ezek miatt jelenleg is vizsgálat folyik ellene.

Rohrabacher szóvivője szerint nem kell ahhoz az oroszok fizetési listáján lenni, hogy valaki felismerje, hogy szorosabb együttműködésre van szükség Oroszországgal a radikális iszlamizmus ellen.

Gyűlnek a felhők, pánikolnak a tőzsdék

Szintén csütörtökön derült ki, hogy Trump februárban lemondásra kényszerült nemzetbiztonsági főtanácsadója, Michael Flynn nemcsak fizetett török lobbistaként került be az amerikai kormányba, de erről Trump stábja már jó előre tudott is. Flynn egyébként nem ezért, hanem orosz kapcsolatai titokban tartása miatt bukott meg.

Mindeközben a tőzsdék rég nem látott eséssel reagáltak arra, hogy az utóbbi napokban-hetekben több olyan botrány is kiderült, amelyek egyenként is Trump bukásához vezethetnek – írja a Portfolio. A Trump-botrány globális eladási hullámot indított el, a Dow Jones és az S&P 500 1,8-1,8 százalékot esett, a Nasdaq 2,6 százalékot veszített az értékéből, a német DAX közel 1,4, a francia CAC 1,6, az olasz MIB 2,3 százalékkal került lejjebb.