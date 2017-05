A Kreml szerint az amerikai média befolyásolta az orosz választásokat

Egy nappal azután, hogy vizsgálat indult az amerikai választások alatti esetleges orosz befolyásról, az oroszok megtámadták az országukban működő amerikai médiumokat. Ezek ugyanis a 2016-os alsóházi választások alatt idején beleavatkoztak Oroszország belügyeibe, állította pénteken az alsóház tájékoztatáspolitikai bizottságának elnöke.

Leonyid Levin szerint az Amerika Hangja, a Szabadság Rádió és az oroszországi CNN olyan anyagokat jelenttettek meg, amik "kétségbe vonták Oroszország választási rendszerének demokratikus természetét".

A bizottság jelentése szerint ezek az anyagok sértették az orosz jogszabályokat. Kifogásolták azt is, hogy az anyagaikat általában ellenzéki forrásokkal készítették, és csak a rendszeren kívüli pártokat tüntették fel pozitív színben. Levin azt mondta,

ezek a médiumok az USA Oroszország belpolitikáját befolyásoló kiterjedt hálózatának részei, akik idegen ügynökökkel és civil szervezetekkel működnek együtt.

Az oroszok szerint azt is ki lehetett mutatni, hogy a vizsgált médiumok egyeztettek az amerikai védelmi és külügyi tárcával, mikor az anyagaikat készítették. Az elnök nem árulta el, kikre gondolt, de azt állította, a médiapiac jelentősebb résztvevőinek kb. 30 százalékát külföldről irányítják.

Az orosz alsóház most különbizottsággal vizsgáltatja az amerikai médiabeavatkozást, az ügyben júniusban zárt ülést tartanak, amire meghívták a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatóját is. Most azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy a külföldi médiumokat ne a külügyminisztériumnál akkreditálják, hanem a tömegkommunikációs és távközlési hatóságnál (Roszkomnadzor).

Márciusban Jeanne Shaheen demokrata szenátor törvénytervezetet nyújtott be, aminek értelmében az amerikai igazságügyi tárca kivizsgálhatná az angol nyelvű, orosz állami RT televízió működését. Shaheen korábban azt mondta, jó okunk van azt hinni, hogy a csatorna az orosz kormánnyal egyeztetve hamis híreket terjeszt és aláássa demokráciánkat.

Az orosz média álhíreinek befolyását és az orosz hekkerek tevékenységét minden amerikai titkosszolgálat vizsgálta, a jelentésük egy részét a választás után nyilvánosságra is hozták, amiről itt olvashat bővebben.