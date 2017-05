Bevallotta bűnösségét Anthony Weiner

Anthony Weiner, new yorki politikus, akinek szexuális zaklatátos ügyében hónapok óta tart a nyomozás, pénteken bűnösnek vallotta magát, írja a Reuters. Weiner korábban kongresszusi tag volt, ex-neje pedig nem más, mint Huma Abedin, Hillary Clinton jobb keze. A Weiner ügyében folyt nyomozás vezetett ahhoz is, hogy Clinton ügyét pár nappal a választás napja előtt újra megnyitotta az FBI.

Weinert azzal vádolták, hogy egy 15 éves lánnyal sextelt, azaz szexuális töltetű üzeneteket váltottak. A nyomozáshoz a rendőrség lefoglalta Weiner laptopját, így derült ki, hogy Huma Abedin sok Clinton-féle levelezést továbbított Weinernek. Ekkor döntött úgy James Comey, az FBI azóta menesztett igazgatója, hogy nincs más választása, mint újranyitni a Clinton körüli nyomozást - a döntéséről később a Szenátusnak számolt be, amiről itt olvashat. Clinton később azt mondta, szerinte Comey döntése vezetett ahhoz, hogy elvesztette a választást.

Weinernek ez nem az első online szexuális zaklatásos ügye volt - már New York polgármesteri székét is azért vesztette el, mert Twitteren explicit fotót osztott meg. Bár akkor azt mondta, a fotót hekkerek rakták ki, nem ő, végül beismerte, hogy a képet több nőnek is elküldte, akikkel online beszélgetett.

Feleségével, Huma Abedinnel akkor költöztek külön, mikor egy újabb fotó került az internetre. A férfi később szexfüggőség miatt rehabilitációs elvonókúrára ment.