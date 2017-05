Trump veje százmilliárdos fegyverüzletet kötött Szaúd-Arábiával

Ismét több mint százmilliárd dollár értékben készül fegyvereket eladni az Egyesült Államok Szaúd-Arábiának. A fegyverüzletről szóló - tíz évre érvényes - megállapodást várhatóan Donald Trump elnök hétvégi szaúd-arábiai látogatásakor jelentik be - írta az MTI.

Amerikai sajtóinformációk szerint több fegyvereladási megállapodásról is szó van, s a végső összeg elérheti a 300 milliárd dollárt is. A cél Szaúd-Arábia védelmi képességeinek további erősítése.

A The New York Times értesülései szerint az első - a százmilliárd dolláros - fegyverüzlet tető alá hozását Trump elnök a vejére és főtanácsadójára, Jared Kushnerre bízta.

Derek Chollet, aki a védelmi minisztérium nemzetközi biztonsági ügyekért felelős államtitkára volt az Obama-adminisztráció idején, a The New York Times munkatársainak úgy nyilatkozott: Obama elnök szintén nagy összegű fegyverüzletet kötött a sivatagi királysággal, "az Egyesült Államok szaúdi politikája tehát folytonos". Chollet szerint az egyetlen különbség az, hogy Rijád most közvetlenül a Trump családdal köt üzletet.

Donald Trump veje már a választási győzelem utáni napokban megkezdte személyes kapcsolatainak kiépítését a szaúdi királyi család tagjaival, s márciusban is jelen volt Trump és Mohammed bin Szalmán megbeszélésein, majd a szaúdi herceg tiszteletére adott díszebéden ő vázolta az amerikai-szaúdi stratégiai kapcsolatok jövőjét.

A Fehér Ház és a Lockheed Martin nem kívánta kommentálni a The New York Times információit, de a lap által meg nem nevezett tisztségviselők szerint Kushner tárgyalássorozata csupán egy része a külügyminisztérium, a Pentagon (védelmi minisztérium) és a Nemzetbiztonsági Tanács Szaúd-Arábiával kapcsolatos munkájának. A nevük elhallgatását kérő tisztségviselők azt is megjegyezték: a fegyverüzlet csak egyik eleme lesz Donald Trump zsúfolt programjának a kétnapos szaúd-arábiai látogatáson.