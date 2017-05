Melanie Trump fejkendő nélkül érkezett Szaúd-Arábiába

Az ABC News írta meg, hogy a First Lady fejkendő nélkül szállt le az amerikai elnököt és delegációját szállító repülőgépről Szaúd-Arábiában. A vallási előírások szerint az országban a nőknek el kell takarni a fejüket, beleérve a hajukat is, ez a szabály a turistákra, és a külföldi politikusok feleségeire is ugyanúgy vonatkozik.

Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary

Melanie Trump azonban nem vett fel fejkendőt, akárcsak két évvel ezelőtt elődje, Michelle Obama sem. 2015 januárjában a Fehér Ház akkor azzal magyarázta a "szabályszegést", hogy Obama felesége ezzel kívánta felhívni a figyelmet arra, hogy az arab országban mennyivel kevesebb joga van a nőknek.

Sokan úgy gondolták akkoriban, hogy Michelle Obama kiállása remek volt, azonban akadt, aki szerint tiszteletben kellett volna tartania a helyi szokásokat. Ez a valaki pedig Donald Trump volt, aki arról posztolt akkor a Twitterén, hogy Obamané inzultálta az arab ország lakóit, az Egyesült Államoknak pedig már így is épp elég ellensége van a világban.

Az ABC cikke szerint egyébként a jelenlegi Trump-delegáció egyik női tagja sem visel fejkendőt Szaúd-Arábiában.