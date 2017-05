Erdogan az amerikaiakat támadja a washingtoni balhé miatt

Múlt kedden kilenc kurd és örmény ellentüntető sérült meg Washingtonban, amikor a kinti török nagykövetség előtt a török elnök testőrei rájuk rontottak. Erdogan Trumpnál tett látogatása során a török biztonságiak ütötték-vágták, majd a földön rugdosták a török államfő ellen tiltakozókat.

A demonstration outside the Turkish Embassy in northwest Washington led to nine people being injured, and two arrested pic.twitter.com/6SQTlQAUaa