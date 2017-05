Kína a CIA-ügynökök megölésének tapsol

A szombati New York Times írta meg, hogy megbízható információik szerint Kínában a CIA fontos hálózatát vonták ki a forgalomból: a 2010 és 2012 között aktív ügynökök közül legalább tucatnyi informátort gyilkoltak meg a kínai hatóságok emberei, több másikat börtönbe zártak.

Ha ez a cikk igazad mond, szeretnénk megtapsolni a kínai kémelhárítók tevékenységét. Nem csak, hogy kiiktatták a CIA kémhálózatát, Washingtonnak arról sincs fogalma, hogy mi történhetett, és a kémhálózat melyik részével lehetett a gond

– írja az angolul is megjelenő Global Times nyomtatott kiadása. A lapot a nyugati világban gyakran a párt félhivatalos orgánumának tekintik, igaz, a hagyományos állami médiában megszokotthoz képest a lap szabadszájú és nacionalista.

„Elsöprő győzelem. Talán azt is jelenti, hogy ha a CIA megpróbálja újjáépíteni a kínai kémhálózatát, ugyanerre számíthat.”

A kínai külügy hivatalosan nem erősítette meg az információkat. Bár a New York Times-t sok más amerikai laphoz hasonlóan blokkolnak a kínai szájtokon, a sztori így is rendesen cirkulál a kínai médiában. A Weibón (ez nagyjából a Twitter ottani megfelelője) is nagy a sikere most a kínai állambiztonságnak:

Keményen odacsapni az áruló kémeknek, védjük meg az ország biztonságát!

– idéz egy jellegzetesnek mondott kommentet a Reuters.