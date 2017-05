A legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Nagy-Britanniában

A legmagasabb terrorkészültségi szintet vezetik be Nagy-Britanniában a manchesteri robbantás után, jelentette be Theresa May miniszterelnök.

A brit kormány már nem súlyos, hanem kritikusnak ítéli meg a terrorfenyegetettséget. Az ötfokozatú skála legmagasabb fokozata azt is jelenti, hogy újabb támadásokat is elképzelhetőnek tartanak.

A fokozat emelése a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fegyveres rendőrök mellett a katonák is részt vesznek a közbiztonság fenntartásában, a hadsereg részt vehet koncertek, sportesemények biztosításában is.

„Nem zárhatjuk ki, hogy a támadáshoz személyek nagyobb csoportja is köthető" – jelentette ki May. A rendőrségi nyomozás is arra jutott, hogy Salman Abedi nem magányos merénylő volt.

Ariana Grande koncertje után a magát felrobbantó Salman Abedi 22 embert megölt, 59-et súlyosan megsebesített.