Magára vállalta az Iszlám Állam a manchesteri merényletet

Hétfő este, helyi idő szerint fél 11 után robbanás történt Ariana Grande manchesteri koncertjének végén, a robbanásban legalább 22-en meghaltak és 59-en megsebesültek.

A koncert közönsége, így az áldozatok is túlnyomó többségben tizenéves lányok. Egy nyolc éves kislány is életét vesztette.

A merénylő a helyszínen meghalt, Theresa May keddi beszéde szerint a rendőrség tudja, ki volt a férfi – igaz, egyúttal a lakosság segítségét is kérte, hogy a rendőrség minél több információhoz jusson.

Felfüggesztették a június 8-án esedékes előrehozott parlamenti választás kampányát is.

Kedd dél körül őrizetbe vettek egy 23 éves férfit a merénylettel kapcsolatban.

A nemzetközi közösség egyként elítélte a merényletet.

Az Iszlám Állam vállalta magára az öngyilkos manchesteri merényletet. A hír korábban is felbukkant, de csak kedden délutánra kapott megerősítést – derült ki a Sky News híréből.

A hétfői és kedd délelőtti eseményekről bővebben itt olvashat.

Magyar idő szerint délben beszédet mondott a Downing street 10 előtt a brit kormányfő. Theresa May a gyász mellett elismerően szólt a bátor orvosokról, nővérekről, civilekről, akik életüket kockáztatva siettek a bajba jutottak segítségére. „Ahogy halad az idő, ezekre a bátrakra fogunk emlékezni” – nem pedig a gyáva merénylőre, mondta May, aki konkrétumok nélkül elárulta azt is, hogy

a rendőrség tudja, ki volt a támadó.

Rövid idő alatt a manchesteri volt a 18. terrortámadás, Európában. A merényletek összesen 300 ember életét oltották ki.

Nem tudnak magyar áldozatról

Szijjártó Péter elmondta: várják azok hívását, akiknek rokona, ismerőse ott volt a Manchester Arénában, és most nem tudják felvenni vele a kapcsolatot. A reakciókról bővebben itt olvashatnak>>>

A szülők keresik az eltűnt tiniket

A közösségi oldalakon tucatnyi fiatalt keresnek, akik reggelig nem értek haza a koncertről – írta a Metro.co.uk.

sdfgdffdg