Az utolsó szám végén villanás, aztán jött a dörrenés

Tizenkilenc ember vesztette életét, hatvan megsebesült Manchesterben Ariana Grande koncertje után. Részletek itt>>>

A Guardian több szemtanú beszámolóját is közölte, ezek mind ugyanazt írták le: hangos, robbanásszerű dörrenés történt, ami után mindenki pánikban kezdett kirohanni az arénából, amin kívül már rendőrök várták őket. A feltételezett robbanás erejét mutathatja, hogy azt több, a koncert helyszínétől messzebbi házban és az utcán is hallani lehetett.

„Egy nagy durranás volt, és ekkor lényegében mindenki rohanni kezdett felénk az aréna túloldaláról, ahol a durranás szólt. A Trinity kijárat addigra eltorlaszolódott, úgyhogy mindenki rohant a többi kijárat felé, ahogy csak bírt” – mondta az Independentnek a koncert egyik résztvevője. "Mindenki teljes pánikban volt, hívogatták egymást az emberek, mivel sokan épp vécén voltak, amikor a dolog történt, szóval mindenki teljesen össze volt zavarodva."

Az egyik, a BBC-nek nyilatkozó fiatal szerint mindenki sikított és futott, az emberek a kabátjaikat és a telefonjaikat is eldobálták. Mindent eldobtak, és futottak. Szintén a BBC-nek beszélt a pánikról egy nő, aki 13 éves lányával volt a koncerten. Ő több, lányánál is fiatalabb, szülei nélkül, sokkos állapotban menekülő gyerekről számolt be.

Olyan volt, mint egy háborús filmben

Olyan volt, mint egy háborús film, mondta egy férfi a BBC-nek, aki szintén az előcsarnokban állt. A robbanás ereje a földhöz vágta. "Amikor feltápászkodtam, 20-30 testet láttam magam körül, minden tele volt emberi testekkel. Nem tudom, voltak-e köztük halottak, de annak tűntek. Véresek voltak, és súlyos sérüléseik voltak. A férfi a családja keresésére indult, és amikor nem találta őket, visszament a sérültekhez, hátha ott vannak. Közben elkezdett segíteni a a mentősöknek. Végül meglett a családja, akik megúszták, de közben mindenhol sikító gyerekeket és tinédzsereket látott.

„A koncert végén egy nagy dörrenést hallottunk. Mivel már égtek a lámpák, tudtuk, hogy nem a show része. Először azt hittük, bomba, nagy volt a füst. Az emberek futni kezdtek, mire kiértünk, már minden tele volt rendőrökkel meg mentőkkel.”

„A vécén voltam, amikor hangos robajt hallottunk. Épp vége volt a koncertnek, az emberek kifelé készülődtek. A dörrenés az előtérben visszhangzott, mindenki sikított, kiabált és rohant egy irányba. Vért és sérült embereket láttam. Teljesen le vagyok sokkolva. Az ember ilyet csak a hírekben lát, de sose gondolja, hogy vele is megtörténhet. Muszáj volt rohannom, hogy a húgommal megmeneküljünk” – idézett a Guardian két szemtanút.

Egy leedsi férfi a feleségével méterekre állt a robbanástól, a lányukat várták. A BBC-ek azt mesélte, hogy az utolsó szám végén nagy villanást láttak, aztán jött a durranás és a füst. Fájdalmat érzett a lábfejében és a lábában, és fém csavaranyákat látott a földön, amik akár a bombából is származhattak. „A feleségemhez fordultam, aki azt mondta, hogy le kell feküdnie. Gyomorsebe volt, és a lába és eltörhetett. Nekem a lábamon van egy lyuk, ahol a repesz átment rajta. Meglepett, hogy ennyivel megúsztam.”