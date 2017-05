Készüljünk fel rá, hogy mostantól a gyerekeink is célpontok

"Manchester csak a kezdet lehet", indítja a Daily Beast az Iszlám Állam új, az eddiginél is gonoszabb és gyávább módszereiről szóló elemzését. A lap azt írja, a terrorszervezet az elmúlt években többször is a könnyű célpontok elleni támadásokat szorgalmazta, de mostanában már kvázi hivatalosan is engedélyezi a gyerekek megölését.

Tiltani mondjuk eddig sem tiltották, az ISIS-propagandában a nyugati keresztények gyilkolása "ahol csak érjük őket", állandó téma. Egy tuniszi dzsihadista, Abu Muqatil például azt mondta a Dabiq című ISIS-propagandalapnak, hogy "ne keress különleges célpontot. Bárkit ölj meg. Minden kufár célpont. Ne fáraszd magad azzal, hogy nehéz célpontot keresel." Abu Muhammed al-Adnani ISIS-szóvivő már egy 2014-es beszédében is mondta, hogy a legjobb, amit tehetsz, hogy bárki hitetlent megölsz.

Ez az álláspont a könnyű célpontok kereséséről felerősödött az elmúlt időszakban, konkrétan megnevezve nőket és gyerekeket.

A Rumihay című ISIS-lap 2017 januári számában például azt írták, hogy senki ne gyászolja a hitetlen nők és gyerekek "járulékos" halálát. Ha gyerekek halnak meg vagy sebesülnek meg amiatt, hogy a férfiak közé keverednek, akkor semmi rossz nincs a meggyilkolásukban. Sőt, senki ne kerülje el a hitetlenek katonai vagy akár civil gyülekezését mint célpontot,

akkor sem, ha a nők vagy gyerekek többen vannak a férfiaknál.

"Egy harcosnak mindent meg kell tennie Allah ügyéért, nem számít a járulékos veszteség a hitetlen tömegben."

Az ISIS a médiájában gyakran mutatja be, hogyan ölnek meg muszlim gyerekeket és nőket a nyugati légicsapások, és előfordult, hogy konkrétan olyan kommentárt fűztek hozzá, hogy a keresztényeket is hasonlóképp kell büntetni. "Rombolunk, ahogy minket rombolnak. Rettegünk, ahogy ők rettegnek. Meg vagyunk rémülve, ahogy ők is. Özvegyeket csinálunk, ahogy ők is. Árvákat, ahogy ők is."

A propagandájuk pedig egyre keményebb:

Április 9-én az egyiptomi merénylet után a terrorszervezet a közleményében azt írta, "a számla óriási, és a gyerekeik vérének folyóival fogják megfizetni, Allah engedélyével."

A Rumiyah május elején megjelent számában azt írták, a nők és gyerekek vére ugyanúgy értéktelen, mint a harcosoké, "a vérük védtelen, mert nem fogadta be az iszlámot".

Szintén május elején egy ISIS-videóban egy harcos is erről beszél, megemlítve a nőket és a gyerekeket. "Soha ne kegyelmezz nekik, öld meg őket, ahol éred".

Az ISIS új szóvivője, Abu al-Haszan al-Muhadzsir a decemberi bemutatkozó beszédében azt mondta, olyan helyen kell támadni, ahol nem számítanak rá, "Az otthonukban, piacokon, utakon és klubokban".

A Mirror című brit bulvárlap egyenesen game-changernek, mindent megváltoztatónak nevezi a mostani manchesteri merényletet azáltal, hogy az a legkönnyebb célpontokat, a gyereket támadta. “Láttunk támadásokat az évek során az IRA-tól és az al-Kaidától is, de ez más. Ez a legkönnyebb célpontokra irányult", mondta a lapnak egy névtelen biztonsági forrásuk.

Lehetetlen megerősíteni Az ISIS az utóbbi időben előszeretettel támadt úgynevezett könnyű helyszíneken. John Cohen, az amerikai nemzetbiztonság egykori terrorellenes koordinátora az ABC Newsnak azt mondta, a koncerthelyszínek, tömegközlekedési csomópontok, hotelek, plázák és sportesemények mind-mind könnyű célpontok, emiatt kedveltek a terroristák körében. "Ezeket nehéz megerősíteni, hisz azzal aláásnád a létezésük lényegét", mondta. Ráadásul az a szimbolika is vonzóvá teszi a koncerttermeket, hogy ott támadod meg a nyugatiakat, ahol jól érzik magukat.

A propagandával a követőik agyát is sikeresen mosták át a terroristák, a manchesteri merénylet után a támogatóik örömüket fejezték ki a helyszín miatt. Egyikük azt írta, a kafir (hitetlen) koncertek szuperkönnyű célpontok, egy másikuk pedig, hogy

aki ezt a könnyű célpontot kiválasztotta, egy zseni volt.

Az elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy az ISIS egyébként is simán felhasználja a gyerekeket a céljaira: sok 16 év alattit képzett ki és szervezett be, vett rá öngyilkos merényletre. Közöltek már olyan képsorokat is, amelyeken 8 évesek végeznek ki foglyokat, a csecsemők pedig nézegetik a tömeggyilkosságok helyszíneit. A gyerekek csak eszközök a terroristák kezében, függetlenül attól, hogy a "kalifátus" gyerekeiről van szó, vagy a "hitetlenekéről", akik aztán áldozattá válnak.

A Daily Beast a cikkét azzal zárja, hogy nehéz egy ilyen támadásban mást látni, mint céltalan, beteg ideológiai ürességet. Csakhogy az ISIS-nek épp ez a céltalanság segít eljuttatni az ideológiáját és az erőszakot Nyugatra. Azt írják,