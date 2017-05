Újabb menekültszállító hajó süllyedt el, 31 halott

Líbia partjainál elsüllyedt egy menekülteket szállító hajó, a halottak száma egyelőre 31, de ez a szám még emelkedhet. A BBC azt írja, a hajón nagyjából ötszázan utaztak, a vízből órákon át mentették az embereket az olasz parti őrség hajói. A mentést helikopterről is segítették, mentőmellényeket dobáltak a vízbe. Egy migránsokat segítő szervezet, a MOAS (Migrant Offshore Aid Station) is a helyszínen volt, egyik dolgozójuk a Twitteren tudósított a helyszínről. Több gyermek, csecsemő is van az áldozatok közt.

A baleset pontos oka nem ismert, valószínűleg egy nagyobb hullám borította fel a járművet. A Földközi-tengeren egyre gyakoribbak az ilyen balesetek, jelenleg itt próbálnak a legtöbben Európába jutni.