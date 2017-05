Bosszúból robbanthatott a manchesteri merénylő

Bosszúvágy hajthatta Salman Abedit, a hétfő éjjeli manchesteri robbantás elkövetőjét, miután egy líbiai származású barátját ebben az angliai városban ölték meg 2016-ban - közölte az AFP-vel a család egyik barátja. Salman Abedi maga is meghalt a 22 halálos áldozatot követelő és 59 embert megsebesítő támadásban, amit a Manchester Arena előcsarnokánál követtek el az Ariana Grande-koncert után.

A Sky News ezt a tavaly júliusi videófelvételt hozta nyilvánosságra Salmanról, amint a kukát tolja ki a ház elé tradicionális öltözetben.

A Sky szerint az éjjel letartóztattak egy embert a robbantással kapcsolatban a manchesteri Moss Side-ban, és a St Helens nevű városban is átkutattak egy házat a rendőrök.

Az ország történetében először fegyveres rendőrök fognak járőrözni a vonatokon országszerte.

A merénylet elkövetését az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára. Az elkövető apja, Ramadan Abedi, akit szerdán vettek őrizetbe Tripoliban, Líbia fővárosában, az 1990-es években aktív Líbiai Iszlám Harci Csoport (LIFG) tagja volt egy líbiai biztonsági vezető szerin - írja az MTI.

Megkéselték a barátját

A család barátja - aki nevének elhallgatását kérte - elmondta, hogy Salman Abedi egyik barátja azután halt meg, hogy brit fiatalok 2016 májusában Manchesterben megkéselték. "Az incidens feldühítette a Manchesterben élő fiatal líbiaiakat, főként Salmant, aki kijelentette: bosszút kíván állni" - mondta. "Igyekeztünk megnyugtatni a negyedben lakó fiatalokat, akik muzulmánként maguk is célpontnak érezték magukat, de úgy tűnik, Salman nem feledkezett meg az incidensről. Személyesen beszéltem vele, és igyekeztem meggyőzni arról, hogy közönséges bűncselekmény történt" - tette hozzá.

A brit média szerint Abdul Wahab Hafidahot, Abedi barátját fiatalok egy csoportja üldözőbe vette és megölte Manchesterben. Perük jelenleg is tart.

Apja Kadhafit akarta megdönteni

Abedi apja a líbiai titkosszolgálatok szóvivője szerint a Moammer Kadhafi líbiai vezető rendszerével szemben álló LIFG tagja volt. Ramadán Abedi Nagy-Britanniába menekült, majd 2011-ben visszatért Líbiába, hogy a Kadhafi ellen lázadók oldalán harcoljon. Kadhafi bukása és meggyilkolása után Abedi a tripoli rendőrségnél töltött be felelős posztot. A LIFG-nek - aminek megalapítását 1995-ben jelentették be -, egyetlen célja volt Kadhafi megdöntése. A biztonsági erők könyörtelen harcot indítottak a tagjai ellen, akik külföldre menekültek. A LIFG feltehetőn az al-Kaida terrorszervezettel is kapcsolatot tart, és több tagja csatlakozott az al-Kaidához.

A támadás előtt bocsánatot kért anyjától

A titkosszolgálat szerint Salman Abedi a támadás előtt néhány órával felhívta anyját, akitől azokkal a szavakkal búcsúzott: "Bocsáss meg". A manchesteri merénylet feltételezett elkövetőjének Líbiában élő anyját és három testvérét is kihallgatják.

Szalem szerint Abedi anyja a kihallgatáson elmondta, hogy fia négy nappal a pokolgépes támadás előtt hagyta el Líbiát és utazott az Egyesült Királyságba. A szóvivő közölte azt is, hogy Abedi a telefonbeszélgetésben búcsúzott el anyjától. A líbiai nyomozók a manchesteri robbantó testvérének, Hásim Abedinak a tanúvallomására hivatkozva abból indulnak ki, hogy Salman Abedi egyedül cselekedett.

Szerinte bátyja az interneten talált leírást pokolgépkészítéshez, hogy "dicsőséget szerezzen az Iszlám Államnak". Az ENSZ támogatását élvező, Tripoliban székelő líbiai nemzeti egységkormány elítélte a manchesteri robbantást és közölte, hogy együttműködik a brit hatóságokkal a merényletért felelős terrorista hálózat tagjainak azonosításában. A brit nyomozás ugyanis arra a feltételezésre alapul, hogy Salman Abedi nem egyedül cselekedett, hanem egy egész hálózat állhatott mögötte, és a pokolgépet sem ő állította össze, hanem valaki mástól kapta.

Helyreállt az információcsere

Rövid szüneteltetés után, csütörtök este helyreállt a teljes körű információcsere a brit és az amerikai titkosszolgálatok között, miután a brit hatóságok biztosítékokat kaptak Washingtontól arra, hogy az amerikai partnerszervezetek fellépnek a kiszivárogtatások ellen - közölte az MTI.

A Five Eyes (Öt Szem) hírszerzési szövetség az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland szakszolgálatainak tevékenységét hangolja össze. A manchesteri rendőrség csütörtökön jelezte, hogy leállította a hétfői robbantásos merénylet vizsgálata során összegyűjtött bizalmas információk megosztását az amerikai biztonsági szolgálatokkal, miután az elmúlt napokban rendre kiszivárogtak ezek az értesülések az amerikai sajtóhoz. A döntés közvetlen előzménye az volt, hogy a New York Times című amerikai napilaphoz eljutottak az öngyilkos merénylő által használt pokolgép egyes alkotóelemeiről készített rendőrségi fotók, amiket a brit szolgálatok megosztottak az amerikai biztonsági szervekkel, és a lap közölte is e képeket.

Kórházak készültségben

Csütörtök délután azt közölték, hogy öt gyerek és öt felnőtt továbbra is kritikus állapotban van, de más sérültekre is további műtétek várnak. Harmincketten továbbra is kórházban vannak. Csütörtökön huszonhét nagy angliai kórházat kértek meg arra, készüljenek úgy a hétvégére, hogy legyen mozgósítható személyzetük, amennyiben újabb terrortámadás történne.

Liam Gallagher segélykoncertet ad

Manchester egyik leghíresebb szülöttje, az Oasis együttes frontembere bejelentette, hogy jövő kedden, május 30-án koncertet ad a manchesteri O2 Ritz arénában, és az egész bevételt a robbantás áldozatainak hozzátartozói számára ajánlja fel. Gallaghernek októberben fog megjelenni az első szóló albuma, az As You Were. Egy csendes megemlékezésen így énekelték el az Oasis egyik ide illő dalát a város lakói: