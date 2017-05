Alighanem történelmi ez a csoportkép a First Ladykről

Az Independent (is) megírta, meg persze a Twitter is tele volt vele, hogy a NATO-csúcs utáni csütörtöki csoportképre behívták a luxemburgi, nyíltan meleg kormányfő férjét, Gauthier Destenay-t. Úgyhogy ő is ott mosolygott Melania Trump, Brigitte Macron, vagy épp a török first lady, Emine Gulbaran Erdogan mellett.

Luxemburgban egyébként 2015 óta házasodhatnak egynemű párok, a kormányfő házasságáról itt írtunk.