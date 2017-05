Napi viccrovat: nemi erőszak és újságírók lelövése

Még hogy a politikai korrektség megfojtja a humort! A nagyvilág szombati hírei rögtön két cáfolattal is szolgálnak erre. Az egyikben Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek rutinos tabudöntögetőnek számító elnöke poénkodott katonáknak azzal, hogy három nő megerőszakolása még belefér; a másikban Greg Abbott republikánus texasi kormányzó nevettette meg a hallgatóságát az újságírók lelövéséről szóló viccelődésével.

A Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel márciusban személyesen egyezkedő és gyümölcsöző gazdasági kapcsolatot építő Duterte Mindanao szigetén tartott beszédet katonáknak. Ez az a sziget, ahol az Iszlám Államhoz köthető lázadók miatt szükségállapotot hirdetett, és napok óta folynak a harcok a terroristák leveréséért – írja a Guardian. Az elnök arról beszélt, hogy a szigeten bevezetett statárium értelmében személyesen őt terheli a felelősség a katonák bűnei miatt, és ő maga fogja a vétkezőket börtönbe dugni, de "ha három nőt megerőszakolnak, bevallom, azt én állom" – mondta. Persze csak viccelt. Arról is biztosította a katonákat, hogy nekik csak a dolgukat kell végezni, a többiről majd ő gondoskodik.

Greg Abbott egy pénteki eseményen sütötte el a maga viccét, amikor a kézifegyverek engedélyének árcsökkentéséről írt alá egy törvényt. A toll után fegyvert is fogott, a célba lövés után pedig a kilyuggatott céltáblát felmutatva azt mondta, "ezt magammal viszem arra az esetre, ha riporterekkel találkoznék". A megjegyzés ellen több újságírószervezet is tiltakozott, a kormányzó egyelőre nem reagált – írja a Telegraph.

Here's how I celebrate signing a law that lowers the license to carry fee. #guns @NRA pic.twitter.com/eZbYd4jQIW