Trump veje titkos kommunikációt javasolt az oroszoknak

A The Washington Post információi szerint Donald Trump veje és főtanácsadója, Jared Kushner titkos kommunikációs csatorna kialakítását javasolta az oroszoknak, írja az MTI.

Az amerikai napilap helyi idő szerint pénteken késő este jelentette meg információit, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva.

A lap szerint Jared Kushner még decemberben, a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel, Szergej Kiszljakkal folytatott többszöri megbeszélésein javasolta, hogy létesítsenek titkos kommunikációs csatornát Donald Tump megválasztott elnök közvetlen munkatársai és Moszkva között. A javaslat állítólag december első napjaiban hangzott el a New York-i Trump-toronyban, ahol Kiszljak nagykövet látogatást tett. A beszélgetéseket állítólag az amerikai hírszerzés lehallgatta, és - állítja a lap - kiderült, hogy az orosz diplomatát megdöbbentette a javaslat.

A The Washington Post szerint a decemberi megbeszéléseken jelen volt Michael Flynn, Trump későbbi, majd három hét után lemondásra kényszerített nemzetbiztonsági főtanácsadója is, aki ellen a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és kongresszusi bizottságok is vizsgálatot folytatnak.

A Fehér Ház eddig nem kommentálta a The Washington Post írását, amely egy nappal azután jelent meg, hogy nyilvánosságra hozták: az FBI Jared Kushnert is meghallgatja annak a vizsgálatnak a részeként, amely tisztázná, hogy a tavalyi elnökválasztási folyamatba beavatkoztak-e az oroszok.