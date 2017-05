Vasárnap is bizonytalan a British Airways menetrendje

Vasárnapra sem állt helyre a British Airways (BA) számítógépes rendszere, így a szombati, a járatok teljes leállítását okozó üzemzavar után a hétvége második napján is lesznek gépek, amelyek nem indulnak el Londonból – írta a BBC.

Fotó: William Edwards

A brit légitársaság azt javasolja, minden utas győződjön meg előzetesen járata sorsáról. Ígéretet tett arra is, hogy megtéríti az utasok pluszköltségeit és segítséget nyújt ahhoz, hogy más gépekkel érjék el utasaik a célállomásokat. Csomagok ezrei maradtak a Heathrow repülőterén, a BA ígéretet tett arra is, hogy ezeket is eljuttatja az utasokhoz.

A továbbra is döcögő rendszer hibái vasárnap is érinthetik a BA budapesti járatait is. Szombaton a délután 16.55-kor, és este 18.20-kor érkező járatokat már nem indították el. Emiatt a Londonba Budapestről 17.50-kor és 19.10-kor induló British Airways-járatokat is törölték.

A szombaton keletkezett hiba a BA teljes, globális informatikai hálózatát érintette, ezért külföldi repülőtereken is akadoznak, több helyen leálltak a British Airways járatai. A többi légitársaság Heathrow-ról és a Gatwickről induló járatait nem érinti a fennakadás.

A BBC információi szerint nem cybertámadás okozta a rendszer üzemzavarát.