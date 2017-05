Felugrott a hajóra egy hatalmas cápa

Egészen elképesztő, ami az ausztrál halásszal, Terry Selwooddal történt. Nem, ez több mint elképesztő. Döbbenetes. Talán az is tévúton jár, aki szerint döbbenetes, ami Selwooddal történt. Sokkoló. De ha továbbgondoljuk, és hát miért ne gondolnánk tovább, nem is sokkoló, hanem inkább hajmeresztő az, aminek Selwood a szemtanúja és egyben áldozata is volt.

Hajmeresztő? Valóban? Ez hajmeresztő? Ez nem hajmeresztő, ez sokkal inkább félelmetes. Igen, félelmetes. Bár ha jobban belegondolunk, akkor a félelmetes is egy gyenge jelző. Ez az egész történet úgy ahogy van egészen elképesztően, döbbenetesen, sokkolóan, hajmeresztően félelmetesen dermesztő.

Nézzük csak, mi történt! A Guardian beszámolója szerint Terry Selwood nyugisan halászgatott az ausztrál vizeken, amikor a néhány méteres hajójára egyszer csak felugrott egy 200 kilós fehér cápa. Csak úgy, szinte a semmiből, ami persze költői túlzás, hiszen nem a semmiből, hanem a vízből jött az a cápa. Selwood annyira megdöbbent, hogy fel sem fogta, mi történik, meg is sérült, vérzett is, de szerencsére az önkéntes tengeri mentők megtalálták (őt és a cápát), amikor rádión segítséget kért.

Erre egyszerűen nincsenek szavak. És egyáltalán: miből gondolta a cápa, hogy jobb lesz neki Selwood társaságában, mint a vízben?