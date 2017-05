Hol vannak és kik a NATO-nők férjei?

Amikor a NATO-csúcson a politikus-feleségek hivatalos fotózásán a nyíltan meleg luxemburgi kormányfő férje is részt vett, felrobbant a közösségi média, az Index is történelmi pillanatnak nevezte az eseményt. Az biztos, hogy korábban nem volt férfi a nagy hatalmú feleségek közös fotóján, most pedig ott mosolygott egy első férj, Gauthier Destenay-t is, többek között Melania Trump, Brigitte Macron, vagy épp a török first lady, Emine Gulbaran Erdogan mellett. Na de miért is nem szoktak ott lenni a férfiak? Hol volt a képről Angela Merkel és Theresa May férje, vagy a norvég miniszterelnök, Erna Solberg házastársa?