Julian Assange-ból rádiós műsorvezető lehet

Julian Assange, a Wikileaks alapítója Twitteren írt róla, hogy szeretne heti rendszerességű rádióműsort vagy podcastot indítani. Az üzenetére Sean Hannity, a Fox News konzervatív műsorvezetője válaszolt:

@JulianAssange If you would like to fill in for me one day I am on over 550 stations and 14 plus million listeners. https://t.co/qXUQAup7Of