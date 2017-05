Kifogyóban a benzin Párizs körül a kamionosok sztrájkja miatt

Franciaország-szerte több száz benzinkutat érint a veszélyes anyagokat, köztük benzint is szállító kamionosok sztrájkja, ami az ötödik napján, szerdán kezdte el igazán éreztetni a hatását – írja a Local. A legradikálisabb szakszervezet (CGT) azt reméli, így majd lesznek tárgyalások a kamionosok béréről és munkakörülményeiről.

A szakszervezet országszerte több üzemanyagraktárat is blokád alá vont, a Párizs körüli régióban pedig ellenőrzik, hogy hány jármű távozik ezekből. Szerdára ennek meg is lett az eredménye, több száz kút már teljesen kiürült. Krízisről egyelőre még nincs szó, de az Île-de-France régióban, ahol egyébként is problémás az ellátás megoldása még okozhat nagyobb gondokat is a munkabeszüntetés.

A CGT szerint a sztrájkra azért van szükség, mert a kamionosok kevesebb mint 10 eurót keresnek óránként, valamint több vizsgán is teljesíteniük kell, amiket ráadásul ötévente megismételtetnek velük. A szakszervezet 14 eurós órabért és legfeljebb napi 10 órányi munkaidőt, valamint 13. havi bónuszt is követel, de állításuk szerint erre május 10-e óta nem érkezett semmilyen válasz.