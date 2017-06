Hillary Clinton a pártját, az FBI-t és a sajtót okolta választási vereségéért

Hillary Clinton, a demokraták volt elnökjelöltje szerdán egy kaliforniai konferencián tavalyi választási vereségéért a sajtót, a Demokrata Pártot és a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) okolta. Az informatikai cégek által szervezett konferencia pódiumbeszélgetésén Hillary Clinton egyetlen mondat erejéig vállalta a felelősséget az elnökválasztási kampányban hozott döntéseiért, de aztán hosszasan hibáztatott másokat vereségéért, írja az MTI.

"Vállalom a felelősséget minden döntésemért, de nem ezért vesztettem" - fogalmazott. Hibáztatta a Demokrata Párt vezető szervét, a Demokrata Országos Bizottságot (DNC). Azt állította, hogy elnökjelöltté választása után a pártvezetés nem támogatta őt. "Elnökjelölt lettem, de semmit nem kaptam a Demokrata Párttól, amely anyagi csődben volt, döntésképtelennek bizonyult, és még az adatbázisa is szegényes vagy legfeljebb középszerű volt, gyakorlatilag nem is létezett. Nekem kellett pénzt nyomnom az Országos Bizottságba, hogy egyáltalán működőképes legyen" - fogalmazott Clinton.

Úgy vélte, hogy tovább nehezítette helyzetét az elnökválasztás kimenetelét befolyásolni szándékozó sokféle kísérlet. Utalt a Demokrata Párt Országos Bizottsága és saját kampányfőnöke magánlevelezésének feltörésére és a különféle "hamis hírekre". Nem nevezte meg konkrétan sem Donald Trump kampánycsapatát, sem Oroszországot, hanem így fogalmazott: a Kreml valamilyen formában segítséget kapott amerikaiaktól. Az oroszok vajon "honnan tudták, hogy milyen üzeneteket kell eljuttatniuk az amerikaiakhoz? Kivel egyeztettek, kivel játszottak össze?" - bújtatta sejtetésekbe a bizonyítékok nélküli vádakat.

A volt elnökjelölt ismételten az FBI igazgatóját, James Comeyt is felelősnek nevezte saját vereségéért. Comey az elnökválasztás előtt pár nappal, 2016. október 28-án levélben tájékoztatta a törvényhozókat arról, hogy újraindítja a vizsgálatot Clinton külügyminiszterségének e-mail-botránya ügyében. "Nem látok bele ennek a fickónak a fejébe, de miután október 28-án rám zúdította ezt az egészet, azonnal zuhanni kezdett a támogatottságom" - állította Clinton.

Az FBI által vizsgált e-mail-botrány évekkel korábbra nyúlik vissza: külügyminiszterként Clinton nem csak a biztonságos külügyi elektronikus levelezési rendszert használta, hanem magánszerverről is bonyolított hivatalos ügyeket, és felmerült a gyanú, hogy így titkos információk kerülhettek ki a tárcától. A botrány végig beárnyékolta választási kampányát.

Az e-mail-botrányt "őrjítő tapasztalatnak" nevezve Clinton, és kivált a The New York Time szerepét emelte ki. "Úgy kezelték az ügyet, mintha Pearl Harbor lett volna" - mondta. Az egyébként mellette mindvégig határozottan kiálló The New York Timest azért kárhoztatta, mert rendszeresen és részletekbe menően tudósított az e-mail-botrányról.

A pódiumbeszélgetést vezető moderátor kérdésére Hillary Clinton azt mondta: nem pályázik többé választott tisztségre, de hozzátette, hogy nem marad távol a közélettől.