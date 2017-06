Lövöldözés egy manilai hotelnél

Cikkünk frissül.

Lövöldözés és robbanás volt egy turisták körében népszerű kaszinóhotelnél Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában, a rendőrség terrortámadásról tart írja a New York Times. Az első hírek szerint legalább 25-en megsebesültek, a Sun szerint valószínűleg angolok is lehetnek a sérültek közt. A Resorts World Manilán belül több hotel, bevásárlóközpont, mozi és étterem is van.

JUST IN: Photos from Resorts World Manila show first responders treating victims after reports of gunfire https://t.co/G58NrpzJsV pic.twitter.com/mgUVLTvboL — CNN (@CNN) 2017. június 1.

Az épületből kimenekülő alkalmazottak a CNN-nek azt mondták, a szálloda második emeletén láttak egy maszkos fegyverest.

A közösségi médiában terjedő képeken azt látni, hogy több sebesültet hordágyon vittek el, a videókon lövéseket is hallani lehetett a reptér felé vezető út közelében lévő hotelnél. A környéken készült képeken az is látszik, hogy egy autó a feje tetejére állt a detonáció következtében.

A rendőrség annyit erősített meg, hogy már a helyszínen vannak, áldozatokról nem tudnak, de a helyzet folyamatosan változik.

Az üdülőkomplexum közleménye szerint a helyszínt lezárták, és együttműködnek a biztonsági erőkkel, hogy biztosítsák a vendégek és alkalmazottak biztonságát.

Az amerikai külügyminisztérium arra kérte az amerikai állampolgárokat, hogy kerüljék el a környéket.

Rodrigo Duterte fülöp-szigeteki elnök május végén hatvan napra hadiállapotot hirdetett Mindanao szigetén, miután fegyveres összecsapások robbantak ki a biztonsági erők és iszlamista, az Iszlám Állammal is kapcsolatban lévő szélsőséges csoportok között.