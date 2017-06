Kedves, családos, pakisztáni férfinak írják le a szomszédai az egyik merénylőt

12 embert letartóztattak egy házkutatás során London Barking nevű városrészében, a londoni merénylettel kapcsolatosan - közölte a brit rendőrség.

A Guardian munkatársainak a környéken lakók arról számoltak be, hogy feltehetően az egyik londoni terrorista lakásán lehetett rajtaütés. A Sky News is úgy tudja, hogy azt a házat kutatták át, amelyben az egyik támadó lakása volt. A rendőrök folytatják a razziákat. A rendőrség közlése szerint "gyorsan halad" a nyomozás, írta a Sky.

Az egyik szomszéd azt mondta, az említett lakásban egy vékony, szakállas, húszas éveinek közepén járó férfi lakik, aki pakisztáni, házas, és egy kétéves gyereke (más információ szerint két gyereke) is van. A szomszéd azt állítja, felismerte a szomszédját azon a fotón, ami az egyik földön fekvő, halott terroristát ábrázolja, és ez a gyanúja megerősítést nyert, amikor reggel azt látta, hogy a férfi piros Peugeot-ját fotózzák a rendőrök.

“Rájöttem, hogy ő az. Sokkoló. Itt mindenkinek van munkája, családja. Nem gondoltam, hogy bárki innen ilyesmit tenne. Mindeneste láttam. Hazahozta a családot, aztán parkolóhelyet keresett". "Soha nem beszélt nőkkel, és soha nem ott parkolt, ahol kellett volna. Nem nézett ránk, vagy ha mégis, nem tűnt boldognak. Ő is és a felesége is a tradicionális muszlim viseletet hordta, a nő teljesen eltakart arccal járt" - tette hozzá a szomszéd.

Egy másik szomszéd, Michael Mimbo éppen munkába indult, amikor a házba megérkeztek a rendőrök. "Három ember a földön feküdt, pisztoly szegeztek rájuk, egy negyediket pedig sokkolóztak, amint menekülni próbált. Káosz volt." Azt is mondta, hogy négy férfit és egy nőt látott letartóztatni.

Furqan Navi szintén a házban lakik, azt mondta, az átkutatott lakásban legalább három éve lakott egy család. "Reggel nagy kiabálás volt, kinéztem az ablakon, és mindenütt fegyveres rendőrök voltak". Ő barátságosnak írta le a férfit.

Hasonló információi vannak a Daily Mail bulvárlapnak is. Egy szomszéd azt mondta, pingpongozni szokott a szóban forgó szomszéddal. "Nem hiszem el. Tegnap kérdezte meg, hol béreltem furgont mostanában. Azt mondta, költözéshez kell. Furcsán viselkedett."

A lapnak megszólaló szomszéd is barátságosnak írta le a férfit, aki még sütögetésre is elhívta őt. "Tudtam hogy a Koránról tanít másoknak, és hogy muszlim viseletű emberek jártak hozzá". Azt is mondták, hogy szerette a gyerekét a férfi, sokat játszott vele a parkban, illetve, hogy az akcentusa alapján Angliában született, vagy nőtt fel, ugyanakkor magáról azt mondta, pakisztáni.