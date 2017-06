Theresa May: Ami sok, az sok!

A terrorellenes törvények felülvizsgálatát, és a büntetések súlyosbítását javasolt egyebek mellett Theresa May brit miniszterelnök a londoni merénylet kapcsán tartott sajtótájékoztatóján (videón itt), amelyen közölte, hogy eljött az idő, hogy kimondjuk: "enough is enough" (kb.: ami sok, az sok). A politikus azt mondta, ez a harmadik merénylet három hónap alatt.

Azt is mondta, hogy egy új típusú támadás szemtanúi vagyunk, a merénylők nincsenek összeköttetésben egymással, de egymást másolják a módszerekben. Közölte, hogy nem szabad úgy tenni, mintha a dolgok mehetnének így tovább, a dolgokat meg kell változtatni, mégpedig négy pontban:

A támadókat az iszlamista extremizmus hozza össze. Ez egy olyan ideológia, amely szerint a mi értékeink nem férnek össze az iszlámmal. De ez az iszlám kicsavarása. Ezt legyőzni óriási kihívás. De ezt nem a terrorellenes műveletek győzik le, hanem az, hogy mindenkit meggyőzzünk, a mi értékeink jobbak, mint amit a gyűlölet prédikátorai adnak. Nem adhatunk a terroristáknak, ennek az ideológiának menedéket. Pedig az internet és a nagy netszolgáltatók, -cégek épp ezt teszik. Úgyhogy nagyobb nemzetközi erőfeszítések kellenek a szélsőségek internetes terjedése ellen. Túl nagy a tolerancia a szélsőségek irányába a való életben is ebben az országban. A közszférában és a társadalomban is. Ezen változtatni kell, ami nehéz és kínos beszélgetésekkel jár majd. Nem elszeparált közösségek kellenek, hanem egy valóban Egyesült Királyság. Felül kell vizsgálnunk a terrorellenes stratégiát, biztosítani kell a rendőrségnek és szolgálatoknak a hatalmat és erőt, amire szükségük van. A törvényeket is meg kell nézni, néhány terrorizmussal kapcsolatos bűnre a mostaninál súlyosabb büntetés kell.

May azt is bejelentette, hogy megtartják a választásokat a kijelölt időpontban, csütörtökön. A kampány felfüggesztése pedig holnap véget ér. A beszédét az elemzők és a sajtó egyöntetűen a szokásosnál keményebbnek tartotta.