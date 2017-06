Corbyn: Theresa May mondjon le

Mayt már többen is támadták a létszámcsökkentés miatt, és most Jeremy Corbyn is csatlakozott azokhoz, akik szerint Maynek távoznia kellene. A Munkáspárt miniszterelnök-jelöltjét az ITV tévécsatorna kérdezte meg arról, szerinte is le kéne-e mondania a miniszterelnöknek, mire ezt válaszolta:

"Igen, valóban ezt gondolom, mivel több felelős politikus is kifejezte az aggodalmát, hiszen May annak idején végig a belügyet vezette, ő vezényelte le a létszámcsökkentéseket, és most azt mondja, hogy baj van - igen, baj van, nem kellett volna csökkenteni a rendőrség létszámát."

Később aztán Corbyn annyiban finomította az álláspontját, hogy a három nap múlva esedékes választások megfelelő alkalmat kínálnak arra, hogy Mayt eltávolítsák a hatalomból. A munkáspárti politikus azt is kikerülte, hogy Mayt személyesen felelősnek tartsa a szombati londoni terrortámadásért, viszont azt ígérte a pártja nevében, hogy kormányra kerülésük esetén azonnal tízezer fővel növelnék a rendőrség létszámát.

Maga Theresa May hétfőn azt mondta, nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított szintje Nagy-Britanniában, továbbra is a második legmagasabb, "súlyos" szinten marad.

Egy londoni kampányrendezvényen pedig May úgy fogalmazott: Nagy-Britannia eddig "túl sok toleranciát tanúsított" a szélsőségességgel szemben, ezért most ezt a problémát teljesen új terrorellenes stratégiával "kezelni kell". A kormányfő szerint Nagy-Britannia lesz az első ország, amely a szélsőségesség elleni fellépés irányítására hivatott bizottságot hoz létre. Ennek majdani működéséről csak annyit mondott, hogy a testület a közszférával, a civil társadalom szervezeteivel és egyénekkel együttműködve segíti elő a szélsőségesség megnyilvánulásainak feltárását.

Azokra az ellenzéki vádakra, hogy belügyminisztersége idején a kormány csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát, Theresa May - aki hat évig vezette a belügyi tárcát - kijelentette: a takarékossági intézkedések a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri osztagok létszámát, írja az MTI.

Időközben a merénylet válságos állapotban lévő sérültjeinek száma 21-ről 18-ra csökkent, de továbbra is még összesen 36 sérültet ápolnak három londoni kórházban. Az is kiderült, hogy a sérültek között két német állampolgár is található, egyikük állapota súlyos.