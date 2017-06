Donald Trump nem áll le: megint beszólt a londoni muszlim polgármesternek

Donald Trump hétfőn délelőtt újabb Twitter-bejegyzést szentelt a londoni polgármesternek, Sadiq Khannak, miután vasárnap már egyszer beszólt a politikusnak.

Ahogy mi is megírtuk, Donald Trump vasárnap egy szövegkörnyezetéből kiragadt és átértelmezett idézettel nekiment London muszlim származású polgármesterének Sadiq Khannak. Akkor azzal támadta a politikust, hogy a londoni merénylet után azt mondta, "nincs ok megijedni". Csakhogy az említett rész úgy szólt, hogy a terrorkészültség miatt "a londoniak megnövekedett rendőri jelenlétet tapasztalhatnak mostanában majd, de nincs ok megijedni." Nyilvánvaló, hogy Khan nem a terrorfenyegetettséget akarta elbagatellizálni, ahogy arra Trump utalt.

Londoni politikusok ki is borultak az amerikai elnökre, volt, aki közölte, hogy ez nem méltó egy világhatalom vezetőjéhez. Sadiq Khan pedig közölte: fontosabb dolga is van most, mint Trump tájékozatlan tweetjére reagálni, melyben szándékosan kiragadja a szövegkörnyezetből a figyelmeztetését.

Ugyan, dehogy! Még tovább ment, és újabb Twitter üzenetet írt, amiben azt írja, hogy szánalmas kifogást mondott Khan, hogy miért nem válaszol a vasárnapi tweetre, biztos csak azon töri a fejét, hogy mit reagáljon. A fősodratú média pedig keményen dolgozik azon, hogy mosdassa a londoni polgármestert.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!