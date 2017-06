Egy óriási Theresa May mutat be Európának a brit partoknál

Váratlan politikai műalkotás jelent meg Nagy-Britannia partjainál, a doveri fehér szikláknál: egy óriási, Theresa May miniszterelnököt az Egyesült Királyság zászlaját mintázó szoknyában ábrázoló szoborszerűség. Hogy ki állította fel, és miért, az egyelőre rejtély. A KentOnline beszámolója szerint csal pár óráig állt a mű, aztán lebontották.

A kétdimenziós May a mutató és a középső ujjával egy V-betűt formál, a szigetországban ez azt jelenti, mint nálunk a feltartott középső ujj, azaz a May-replika szerint a kontinens (vagy az EU/a franciák/a Calais-i menekülttábor?) bekaphatja.

@VisitDover @DoverDC a great way to welcome visitors to the uk? How did this get permission?#theresamay pic.twitter.com/bbAYUjHoxh