Az Iszlám Állam magára vállalta a londoni terrortámadást

Ariana Grande visszatért Manchesterbe

Ariana Grande amerikai énekesnő visszatért Manchesterbe, ahol két hete egy öngyilkos merénylő nagy erejű bombát robbantott fel a koncertről távozó tömeg közepén. A merényletben huszonketten meghaltak, 117-en megsérültek.

Rengeteg világsztár lépett fel a vasárnap esti koncerten, többek között Justin Bieber, Robbie Williams, a Coldplay, a Manchesterben alakult Take That, a The Black Eyed Peas, valamint Katy Perry, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Niall Horan és nagy meglepetésre Liam Gallagher, az Oasis egykori frontembere is.