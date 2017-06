Trump örül a Katarral szembeni blokádnak

Donald Trump arra utalt Twitteren, hogy a radikális iszlamizmus elleni fellépése mondott saját beszéde és a Katarral szembeni diplomáciai blokád között összefüggés van, írja az MTI.

"A legutóbbi közel-keleti utazásom alatt kijelentettem, hogy véget kell vetni a radikális iszlamizmus pénzelésének. A vezetők ujjal mutogattak Katarra. És nézzék!" – írta az amerikai elnök, felidézve, hogy két hete Szaúd-Arábiában járt.

During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar - look! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

Később két másik posztban kifejtette, hogy örül a katari blokádnak, reméli, ez véget vet a terrorizmusnak. Trump szerint a blokád jelzi, hogy a szaúdi látogatása máris kifizetődik.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

Trump lelkesedése azért is érdekes, mert külügyminisztere, Rex Tillerson előző nap az egység megőrzésére szólította fel az öböl menti országokat. Ausztráliai sajtótájékoztatóján Tillerson kijelentette: az Egyesült Államok arra buzdítja az országokat, üljenek le és vitassák meg a vitás kérdéseket. "Ha bármilyen szerepet játszhatunk abban, hogy segítsük őket a kérdés megvitatásában, úgy véljük, fontos, hogy a Perzsa-öböl menti Együttműködési Tanács egysége megmaradjon", mondta.

Lehet, hogy visszafelé sül el?

Az AP hírügynökség azt írja, egyelőre nem tudni, hogy Trump Katar elleni fellépése és az ebből következő diplomáciai lépések milyen hatással lesznek az ottani amerikai támaszpont sorsára. A katari légitámaszponton közel 10 ezer amerikai katona állomásozik, ez a térségért felelős amerikai parancsokság székhelye. A támaszpont kulcsfontosságú az Iszlám Állam terrorszervezet elleni harcban, amelyet Szíriában és Irakban az Egyesült Államok vezetette nemzetközi szövetség folytat. Ez utóbbinak egyébként Katar is tagja. Lehet, hogy Katar blokádja éppen gyengíteni fogja az Iszlám Állammal harcoló koalíciót.

Közben elkezdtek kiderülni a részletek arról, hogy mit is jelent az, hogy a katariak terroristákat támogatnak. A Financial Times értesülései szerint Doha mintegy egymilliárd dollár (290 milliárd forint) összegű váltságdíjat fizetett áprilisban a katari királyi család 2015-ben Irakban elhurcolt tagjaiért. A londoni újság tudni véli, hogy a váltságdíj az al-Kaida nemzetközi terrorhálózattal kapcsolatban álló egyik szíriai fegyveres csoporthoz, valamint iráni biztonsági tisztségviselőkhöz folyt be. Katar tagadta a vádakat.

Ahogy korábban írtuk, hétfő reggel óta nyolc ország, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Egyiptom, Líbia, Jemen, Mauritius és a Maldív-szigetek jelentette be, hogy megszakítja diplomáciai kapcsolatait Katarral.