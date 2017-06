Egy nő légszennyezés miatt perli a francia államot

Egy 56 éves francia jógaoktató azért perli be a francia államot, mert szerinte az képtelen megvédeni egészségét a légszennyezés káros hatásaitól. A nő 30 éve él Párizsban és egészségi állapota folyamatosan romlik, különösen azóta, hogy tavaly decemberben a légszennyezés rekordszintre ugrott, számolt be a hírről az MTI.

Párizs évek óta küszködik a szmoggal, a hatóságok bírságot vetettek ki a környezetszennyező gépkocsikra, számos útvonalon megtiltották a gépkocsi-használatot, és a Szajna jobb partjának egy három kilométeres szakaszát csak a gyalogosok használhatják.

A per indítása után arra számítanak, hogy az ügyük hatására mások is felbátorodnak és más városokban is tesznek jogi lépéseket. A pert indító nő a France Infonak azt mondta, hogy hiába él egészséges életet, a párizsi levegő miatt légzési problémákkal, asztmával és tüdőgyulladással is kezelték már. Decemberben pedig szívburokgyulladást kapott.