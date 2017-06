Megállíthatták volna a határon az egyik londoni támadót

Kedden holttestet talált a Temzében a szombat esti londoni terrortámadás után nyomozó rendőrség, írta a BBC. A hatóságok azért fésülték át a folyómedret is, mert a szemtanúk szerint egyes áldozatok a Temzébe eshettek, mikor szombat este tíz körül egy furgon a London Bridge-en a járókelők közé hajtott.

Ezzel 8-ra nőtt a támadás áldozatainak száma.

Londonban még huszonkilenc sebesültet ápolnak, közülük 10 fő van kritikus állapotban. A kedden talált holttestet még nem azonosították be. A rendőrség megerősítette, két ausztrál nő, két kanadai és két francia állampolgár is az áldozatok közt van. Egy férfit, a 45 éves, francia Xavier Thomast szombat óta nem látták a hozzátartozói, a rendőrség egyelőre keresi.

A támadó anyja: miért nem figyelték meg?

Bolognai otthonában nyilatkozott Juszef Zaghba édesanyja, aki szerint fia az Egyesült Királyságban radikalizálódott. A nő szerint a Zaghbát megfigyelés alatt tartották, valahányszor Olaszországba ment, ezért nem érti, miért nem tették ugyanezt Londonban is.

Juszef Zaghba

Ezt az olasz rendőrség is megerősítette: Zaghbát Itáliában és az Egyesült Királyságban is a megfigyeltek listáján tartották. A bolognai reptéren az olasz hatóság egyszer meg is állította a férfit, később pedig az Iszlám Államhoz köthető anyagokat találtak a telefonján, ezért nem engedték fel az Isztambulba tartó gépre.

Ezek után Zaghba a Schengeni Információs Rendszerbe került, aminek értelmében a hatóságok riasztást kellett volna kapjanak, ha a férfi átlépi a brit határt. A BBC egyelőre megerősítetlen forrásból azt írja,

kaptak is riadójelzést, de a határőrök mégis átengedték a támadót.

A Scotland Yard is mulaszthatott - a rendőrség 2015-ben még nyomozott is egy másik támadó, a pakisztáni Butt után, de nem találtak a támadás tervezésére utaló jeleket. Butt egyébként még egy szélsőségességről szóló dokumentumfilmben is szerepelt.

May szűkítené az emberi jogokat, ha az segít

Theresa May brit miniszterelnök a kampányidőszak végén bejelentette, kész az emberi jogok korlátozására is, ha azok állnak a terrortámadások megakadályozásának útjában. May egyszerűbbé tenné, hogy a külföldi, terrorizmusgyanús állampolgárokat kitoloncolhassák, és szigorítana a szabad határátlépésen is.