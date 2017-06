May emberi jogi törvényeket is módosítana a terror miatt

Theresa May brit miniszterelnök szerint kormánya kész akár az emberi jogi törvényeket is módosítani, ha ez szükséges a terrorizmus elleni fellépéshez. Az MTI szerint a lehetőségek között említette, hogy

a terrorcselekményekért elítéltekre a jelenleginél hosszabb börtönbüntetéseket kell kiróni,

könnyebbé kell tenni a hatóságok számára a terrorista tevékenységgel gyanúsított külföldiek visszatoloncolását saját országukba,

és korlátozni kell a gyanúsítottakat szabadságjogaikban és mozgásukban olyan esetekben is, amikor bizonyítható ugyan, hogy veszélyesek, de a bizonyítékok nem elégségesek a bírósági büntetőper megindításához.

May erről a csütörtöki előrehozott parlamenti választásokat megelőző keddi, Londontól nyugatra fekvő Slough városban tartott kampánygyűlésén beszélt.

Theresa May szerint ha a brit emberi jogi törvények e cselekvési program megvalósítását gátolják, akkor e törvényeket is módosítani kell. Az ellenzék egyből bírálta a felvázolt terveket, a legélesebben talán Tim Farron, a Liberális Demokraták vezetője nyilatkozott, aki szerint May a szabadságot korlátozná, nem a terrorizmust. A Munkáspárt újra a rendőri leépítések megállítását hozta fel, mint megoldás, utalva arra, hogy May belügyminisztersége idején, 2010 és 2016 között a konzervatív kormány 19 ezer fővel csökkentette az országos rendőri állományt.

Válaszul a miniszterelnök kiemelte, hogy a takarékosság jegyében nem vontak el forrásokat a terrorelhárítóktól, sőt, 1500-zal növelték is a számukat.