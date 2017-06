Vita egy kisvárosban: maradhat a náci harang?

A németországi Herxheim am Berg templomának harangját már 82 éve használják, most mégis megosztotta a kisváros lakóit, írta a helyi sajtót szemléző Local német kiadása. A több mint 1000 éves protestáns templom harangján ugyanis egy hatalmas horogkereszt és Adolf Hitler neve is látható.

Egy 73 éves, a templomban orgonáló úr szerint például itt az ideje levetetni a harangot, a templom lelkésze is egyetért, aki szerint a szvasztikával díszített harang nyomasztja a felekezetet, egyesek szerint a harang szellemét kellene kiűzni a városból.

Egy új viszont akár 50 ezer euróba, azaz 15 millió forintnál is többe kerülne, ami rengeteg pénz, főleg, hogy a réginek igazából nincs is semmi baja. A település polgármestere is inkább praktikusan állt a kérdéshez: "Ilyesminek már nem kellene történnie", mondta, szerinte a módosítás csak elrontaná a hangot, és egyáltalán:

Ha valami jól működik, akkor miért kellene lecserélni?

- tette fel a kérdést. Egy helyi történész, Eric Hass is vele ér egyet, szerinte emlékműként kellene tekinteni az izgalmas történelmű hangszerre.

A harangot 1934-ben kapta a templom, eredetileg "rendőrségi csengőnek" használták, tehát akkor verték félre, ha tűz volt. Később ezt használták riadónak is légitámadások esetére. A templomnak két másik harangja is volt, amiket a háború alatt beolvasztottak, a szvasztikával díszített "rendőri csengőre" viszont szükség volt, azt meghagyták. A templom 1951-ben visszakapta a két elveszett harangját is.