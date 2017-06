Kiszivárgott, mit mond csütörtökön James Comey

Mégis miért nem válaszol a kérdésre? Milyen jogi alapja van erre? - kiabált az NSA igazgatójával, Mike Rogersszel egy szenátor. A szerdai meghallgatáson sem az NSA igazgatója, sem a hírszerzési iroda feje, Dan Coats nem volt hajlandó válaszolni, de Coats annyit elárult: nem érezte úgy, hogy az elnök befolyásolná. A nemrég botrányos körülmények között menesztett FBI-igazgató, James Comey meghallgatása holnap jön, de már ki is szivárgott: Comey az utolsó szóig leírta a válaszokat.

Még egy nap van hátra James Comey menesztett FBI-igazgató kihallgatásáig, de a Washington Poston szerdán kiszivárgott, mit mond majd. Comeynak az utolsó szóig pontosan le kellett adnia a mondandóját a Szenátusnak, amiben egy nagyon kemény állítás van:

Trump valóban felszólította, hogy ejtse a volt biztonsági tanácsos, Michael Flynn elleni nyomozást, akiről végül kiderült, több szálon kötődik Oroszországhoz.

Corbyn jegyzetei alapján Trump egy januári vacsorán azt mondta neki, "Hűségre van szükségem, hűséget várok el", majd felszólította, hogy függessze fel a nyomozást. Comey erre írása szerint nem reagált, sem arckifejezéssel, sem válasszal, hanem a kínos csönd után elterelte a témát. Trump állítólag később még egyszer visszatért a lojalitásra, mikor Comey azt mondta neki: "Mindig számíthat az őszinteségemre".

Az elnökkel április 11-én találkozott utoljára, aki azt mondta neki: "Nagyon hűséges voltam hozzád, mert tudod, van az a dolgunk". Comey ekkor nem kérdezett rá, milyen "dolgukra" gondolt.

Válaszoltak is meg nem is

Szerdán a hírszerzés munkatársait hallgatta meg a Szenátus, akik válaszoltak is, meg nem is, írja a Reuters. A meghallgatásra az NSA igazgatóját, Mike Rogerst, valamint a Hírszerzés első emberét, Dan Coatst idézték be.

A legfontosabb kérdésre, hogy Trump megpróbálta-e befolyásolni a működésüket (például rá akarta-e venni őket, hogy ejtsék az orosz kötődéseivel kapcsolatos nyomozást), egyikük sem válaszolt, ami nem kis ellenérzést váltott ki a Szenátus tagjaiban. A független Angus King szenátor egyenesen azt vonta kétségbe, hogy jogszerű-e, ha egy ilyen információt elhallgatnak.

Rogers viszont hallgatott, szerinte ugyanis az elnökkel folytatott párbeszéde magánjellegű volt, amit egy nyilvános fórumon nem ismételhet el. Viszont azt állította, az elnök sosem kérte semmilyen illegális, morálisan megkérdőjelezhető vagy helytelen dologra. Coats is megerősítette: soha nem érezte magát megzsarolva, hogy máshogy bonyolítsa a hírszerzés ügyeit.

Bár a válaszok nem egyenesek, amit sugallnak, az ellentmond az eddig kiszivárgottaknak. Holnap lesz ugyanis James Comey, a nemrég botrányos körülmények között kirúgott FBI-igazgató meghallgatása, aki azt állítja: Trump megkérte, állíttassa le a nyomozást az orosz kapcsolatai körül. Az azóta már a Fehér Ház legfelső szintjeire, Trump vejéig jutott nyomozás az elnök kampányának orosz vonatkozásait vizsgálja.

Az NSA igazgatójáról korábban az Observer nem megerősített forrásból azt írta, egy belsős gyűlésen kiadta a parancsot, hogy az összes Trumppal kapcsolatos információt meg kell őrizni. Az NSA elnök állítólag azt mondta,