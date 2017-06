De furcsa módon nem az elnöktől, hanem a fiától.

Ifjabb Donald Trump azt írja: "Remélni és elrendelni két nagyon különböző dolog, azt hinné az ember, hogy egy Comeyhoz hasonló fickó ezt tudja. #hagyjukmár"

Hoping and telling are two very different things, you would think that a guy like Comey would know that. #givemeabreak