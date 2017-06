Comey legmegkérdőjelezhetőbb húzása az volt, hogy Trump mondatára ("Remélem, el tudod ezt engedni. Flynn egy jó srác") azt válaszolta, kitérőképpen: "Valóban jó srác."

A kérdés az: Miért nem szólt az elnöknek, hogy a helyzet, amibe hozza, vállalhatatlan?

Comeynak erre nincs válasza. Azzal védekezik, hogy zavarba jött, megilletődött, nem tudott megfelelően reagálni.

Azt mondta, reméli, tényleg léteznek és elő is kerülnek a Trump által meglebegtetett felvételek. Trump korábban azt írta, Comeynak jobb lesz abban reménykednie, hogy ezek nem kerülnek elő.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!